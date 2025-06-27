Прибутки промислових підприємств Китаю різко впали через мита США

Прибутки китайських промислових компаній у травні впали найсильніше з жовтня, що свідчить про слабкість економіки на тлі підвищених мит з боку США та тривалого дефляційного тиску.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними Національного бюро статистики КНР, прибутки промислових підприємств минулого місяця зменшилися на 9,1% у річному вимірі. Це скасувало скромне зростання на початку року і призвело до загального падіння на 1,1% за перші п'ять місяців 2025 року.

Особливо помітно постраждав автопром: прибутки автовиробників у січні-травні скоротилися на 11,9% р/р - найгірший показник з першого кварталу 2023 року. Компанії ведуть виснажливу цінову війну на тлі жорсткої конкуренції за частку ринку та зростаючих торговельних бар'єрів.

Таке погіршення підриває ділову впевненість і може стримати інвестиції та найм працівників. Це також підкреслює потребу в додаткових державних стимулах з боку Пекіна для досягнення цілі зростання ВВП на рівні близько 5%. Хоча деякі економісти і покращили прогнози після нещодавнього "перемир'я" в торговельній війні з США та пожвавлення споживання.

За словами аналітика бюро статистики Ю Вейніна, головні причини зниження прибутків -"недостатній попит, зниження цін на промислову продукцію та короткострокові коливання".

Прибутки знижувалися навіть попри урядову програму субсидій на оновлення обладнання та побутової техніки, яка частково підтримала деякі сектори. Наприклад, виробники обладнання для "розумних" пристроїв збільшили прибутки більш ніж удвічі за перші п'ять місяців року, а виробники загального промислового обладнання та кухонної техніки - на двозначні відсотки.

Зниження прибутків у травні відбулося попри зростання промислового виробництва на 5,8%. Загалом у січні-травні прибутки промислових підприємств становили 2,72 трлн юанів ($379 млрд), що на понад 20% менше, ніж за той самий період у 2021-2022 роках.

Найбільше просідання зафіксовано у гірничодобувному секторі: падіння прибутків за п'ять місяців склало 29% р/р. Компанії, що займаються видобутком та обробкою вугілля і чорних металів, показали ще гірші результати - принаймні -45%. Державні підприємства, які домінують у цьому секторі, також зазнали значного погіршення.

Попри тиск з боку автовиробників, промисловість загалом змогла продемонструвати зростання прибутків на 5,4%, а підприємства сфери комунальних послуг - на 3,7%.