Вартість Urals впала нижче за цінову «стелю» через ослаблення Brent

Вартість російської нафти Urals опустилася у портах рф нижче від встановленої країнами Заходу цінової «стелі» у $60 за барель через обвал котирувань еталона Brent на тлі перемир'я між Іраном та Ізраїлем, за даними джерел у галузі й розрахунками Reuters.

Ціна ф'ючерсних контрактів на Brent почала різко зростати 13 червня, коли Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану, і досягла піка $78,85 за барель 19 червня, але впала на $10 за барель на початку поточного тижня після припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

За даними Reuters, вартість Urals на базисі FOB у балтійських портах рф, «приморську» й «усть-лузі», з відвантаженням у червні становила близько $55-$56 за барель станом на середу. Оцінка вартості вантажів здійснюється за попередній робочий день.

На піках минулого тижня оцінки Urals портах «приморськ», «усть-луга» й «новоросійськ» становили близько $65-$66 за барель.

Встановлена країнами «Великої сімки» (G7) цінова «стеля» не дозволяє західним компаніям надавати послуги страхування й перевезень нафтових морських вантажів із рф, реалізованих понад $60 за барель.

Зростання цін на Urals у денному вираженні вище за цінову «стелю» не означає, що учасники ринку порушують санкції, оскільки ціна конкретної угоди зазвичай розраховується на основі середньої ціни за кілька днів або за місяць.

Нафта Urals оцінюється з прив'язкою до вартості зразка Brent, у зв'язку з чим ціни на нафту рф змінюються і натомість коливань оцінок бенчмарку.