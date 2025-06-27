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Глава МЗС Ірану оголосив про набуття чинності законопроєкту про обмеження у співпраці з МАГАТЕ
10:58 27.06.2025 |
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що раніше ухвалений парламентом країни законопроєкт, який призупиняє співробітництво з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), набув статусу закону і є обов'язковим до виконання.
"Законопроєкт, ухвалений (парламентом - ІФ-У) і схвалений Радою вартових конституції сьогодні, є обов'язковим для нас, і немає жодних сумнівів у його виконанні", - заявив Аракчі в інтерв'ю державному телебаченню.
Він додав: "Відтепер наші відносини і співпраця з МАГАТЕ набудуть нової форми".
Як повідомлялося, іранський парламент у середу проголосував за законопроєкт, що передбачає тимчасове зупинення співпраці з МАГАТЕ. За ухвалення законопроєкту проголосували 222 парламентарії, один утримався, ніхто не проголосував "проти".
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