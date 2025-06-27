Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава МЗС Ірану оголосив про набуття чинності законопроєкту про обмеження у співпраці з МАГАТЕ

 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що раніше ухвалений парламентом країни законопроєкт, який призупиняє співробітництво з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), набув статусу закону і є обов'язковим до виконання.

"Законопроєкт, ухвалений (парламентом - ІФ-У) і схвалений Радою вартових конституції сьогодні, є обов'язковим для нас, і немає жодних сумнівів у його виконанні", - заявив Аракчі в інтерв'ю державному телебаченню.

Він додав: "Відтепер наші відносини і співпраця з МАГАТЕ набудуть нової форми".

Як повідомлялося, іранський парламент у середу проголосував за законопроєкт, що передбачає тимчасове зупинення співпраці з МАГАТЕ. За ухвалення законопроєкту проголосували 222 парламентарії, один утримався, ніхто не проголосував "проти".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5852
  0,0768
 0,18
EUR
 1
 48,6380
  0,3142
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2254  0,08 0,19 41,8071  0,04 0,10
EUR 48,2875  0,08 0,16 49,0546  0,13 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,02 0,06 41,6450  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес