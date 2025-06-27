Глава МЗС Ірану оголосив про набуття чинності законопроєкту про обмеження у співпраці з МАГАТЕ

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що раніше ухвалений парламентом країни законопроєкт, який призупиняє співробітництво з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), набув статусу закону і є обов'язковим до виконання.

"Законопроєкт, ухвалений (парламентом - ІФ-У) і схвалений Радою вартових конституції сьогодні, є обов'язковим для нас, і немає жодних сумнівів у його виконанні", - заявив Аракчі в інтерв'ю державному телебаченню.

Він додав: "Відтепер наші відносини і співпраця з МАГАТЕ набудуть нової форми".

Як повідомлялося, іранський парламент у середу проголосував за законопроєкт, що передбачає тимчасове зупинення співпраці з МАГАТЕ. За ухвалення законопроєкту проголосували 222 парламентарії, один утримався, ніхто не проголосував "проти".

