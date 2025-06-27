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АНАЛІТИКА

Bloomberg: німецька компанія відмовилася від позову проти Газпрому – немає чого стягувати

 

Німецька комунальна компанія VNG AG (Verbundnetz Gas) призупинила свої судові позови проти російського Газпрому, тому що не бачить шансів повернути заборговані кошти, пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Деякі європейські компанії, серед яких Uniper, виграли арбітражні справи після того, як у 2022 році Газпром перестав виконувати контракти на постачання газу, але отримати компенсацію виявилося надзвичайно складно.

Відколи Німеччина націоналізувала компанію Gazprom Germania, у Газпрому фактично не залишилося великих міжнародних активів для стягнення.

Uniper відсудила у Газпрому понад 13 мільярдів євро компенсації й змогла розірвати газові контракти з росіянами, але реально вдалося повернути лише близько 530 мільйонів євро.

Ще однією причиною, через яку VNG відмовилася від позову, є високі витрати на юридичні послуги.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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