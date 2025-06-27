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Bloomberg: німецька компанія відмовилася від позову проти Газпрому – немає чого стягувати
10:54 27.06.2025 |
Німецька комунальна компанія VNG AG (Verbundnetz Gas) призупинила свої судові позови проти російського Газпрому, тому що не бачить шансів повернути заборговані кошти, пише Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.
Деякі європейські компанії, серед яких Uniper, виграли арбітражні справи після того, як у 2022 році Газпром перестав виконувати контракти на постачання газу, але отримати компенсацію виявилося надзвичайно складно.
Відколи Німеччина націоналізувала компанію Gazprom Germania, у Газпрому фактично не залишилося великих міжнародних активів для стягнення.
Uniper відсудила у Газпрому понад 13 мільярдів євро компенсації й змогла розірвати газові контракти з росіянами, але реально вдалося повернути лише близько 530 мільйонів євро.
Ще однією причиною, через яку VNG відмовилася від позову, є високі витрати на юридичні послуги.
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