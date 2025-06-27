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АНАЛІТИКА

Nike планує скоротити виробництво в Китаї, щоб пом'якшити удар американських мит

 

Компанія Nike планує скоротити виробництво в Китаї і оголосив про підвищення цін.

Про це пише агентство Reuters.

Гігант спортивного одягу вже оголосив про підвищення цін, щоб частково пом'якшити вплив мит президента США Дональда Трампа, говориться у публікації.

"Широкомасштабні мита президента США Дональда Трампа на ключових торговельних партнерів можуть додати близько одного мільярда доларів США до витрат Nike, заявили керівництво компанії", - пише агентство.

Споживчі товари є однією з галузей, які найбільше постраждали від митної війни між двома найбільшими економіками світу. Керівництво компанії заявили, що вони зосереджені на тому, щоб зменшити фінансовий тиск.

Компанія планує до кінця травня 2026 року перенести виробництво з Китаю до інших країн. "Ми оптимізуємо наші джерела постачання і по-різному розподілимо виробництво в різних країнах, щоб пом'якшити новий зустрічний вітер витрат у Сполучених Штатах", - зазначили у компанії.

Аналітики очікують, що інші виробники спортивного одягу також піднімуть ціни, що вбереже Nike від втратити значної частки ринку в США.

Компанія спрогнозувала менше, ніж очікувалося, падіння доходів у першому кварталі, що призвело до зростання акцій на 11%, пише Reuters.

Згідно з даними, зібраними компанією LSEG, продажі Nike впали на 12% до 11,10 мільярдів доларів США, тоді як аналітики очікували падіння на 14,9% до 10,72 мільярдів доларів США.

Китай продовжує залишатися больовою точкою, причому керівники компанії заявляють, що для зміни ситуації в країні знадобиться час, оскільки Nike бореться з більш жорсткими економічними умовами і конкуренцією.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Китай
 

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