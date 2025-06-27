Фінансові новини
- |
- 27.06.25
- |
- 12:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США оголосили про торгову угоду з Китаєм. Він повинен буде постачати рідкісноземельні метали
09:43 27.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп оголосив про підписання торгівельної угоди з Китаєм. Як повідомляє Financial Times, угода формалізує домовленості, досягнуті раніше на переговорах у Женеві та Лондоні.
Міністр торгівлі США Говард Лутнік в інтерв'ю Bloomberg уточнив, що за умовами угоди Китай зобов'язався забезпечити постачання рідкісноземельних матеріалів, які використовуються у виробництві різноманітної техніки - від вітряків до реактивних двигунів.
У відповідь США скасують свої "контрзаходи": заборони на експорт етану, програмного забезпечення для чипів, компонентів для авіадвигунів тощо.
"Вони постачатимуть нам рідкоземельні елементи. Щойно це станеться, ми скасуємо наші заходи у відповідь", - сказав Лютник.
Травневі домовленості в Женеві між США і Китаєм передбачали взаємне зниження тарифів на 115 відсоткових пунктів та 90-денне торгове перемир'я.
У червні, після того як обидві сторони почали звинувачувати одна одну в порушенні попередніх угод, відбулися нові переговори в Лондоні. На ній США та Китай досягли рамкової домовленості про відновлення торгівлі в нормальному режимі.
Нормалізація торгівлі між двома найбільшими державами має усунути значну частину невизначеності, яка негативно впливає на решту світу та сповільнює зростання глобальної економіки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія: Україна виконала роботу для відкриття першого кластера щодо вступу в ЄС
|ЄС буде продовжувати надавати Україні довгострокову фінпідтримку – висновки Європейської ради
|ЗМІ: лідери ЄС погодили продовження всіх санкцій проти РФ, але не новий, 18-й пакет
|Всі лідери ЄС, крім Орбана, виступили за переговори з Україною та звернулися до ЄК
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Вартість Urals впала нижче за цінову «стелю» через ослаблення Brent
|Глава МЗС Ірану оголосив про набуття чинності законопроєкту про обмеження у співпраці з МАГАТЕ
|Bloomberg: німецька компанія відмовилася від позову проти Газпрому – немає чого стягувати
|Nike планує скоротити виробництво в Китаї, щоб пом'якшити удар американських мит
|США оголосили про торгову угоду з Китаєм. Він повинен буде постачати рідкісноземельні метали
|Канада розглядає можливість спільного з Україною виробництва озброєння - міністр
Бізнес
|Анонсовано GeForce RTX 5050 - найбюджетнішу відеокарту поточного покоління від NVIDIA
|Вийшла NVIDIA RTX 5050 для ноутбуків — GDDR7, +27% продуктивності
|Керамічні акумулятори, що працюють на 50% довше та не займаються, готують до масового виробництва
|Франція звинуватила Tesla в оманливому маркетингу і пригрозила штрафом 50 000 євро на день
|ШІ-навчання без дозволу авторів: суддя прийняв рішення на користь Anthropic
|Tesla втратила 30% продажів у Європі за місяць, поки ринок електрокарів злітає
|У Німеччині електроенергія для авто часто обходиться дорожче за бензин