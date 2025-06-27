США оголосили про торгову угоду з Китаєм. Він повинен буде постачати рідкісноземельні метали

Президент США Дональд Трамп оголосив про підписання торгівельної угоди з Китаєм. Як повідомляє Financial Times, угода формалізує домовленості, досягнуті раніше на переговорах у Женеві та Лондоні.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік в інтерв'ю Bloomberg уточнив, що за умовами угоди Китай зобов'язався забезпечити постачання рідкісноземельних матеріалів, які використовуються у виробництві різноманітної техніки - від вітряків до реактивних двигунів.

У відповідь США скасують свої "контрзаходи": заборони на експорт етану, програмного забезпечення для чипів, компонентів для авіадвигунів тощо.

"Вони постачатимуть нам рідкоземельні елементи. Щойно це станеться, ми скасуємо наші заходи у відповідь", - сказав Лютник.

Травневі домовленості в Женеві між США і Китаєм передбачали взаємне зниження тарифів на 115 відсоткових пунктів та 90-денне торгове перемир'я.

У червні, після того як обидві сторони почали звинувачувати одна одну в порушенні попередніх угод, відбулися нові переговори в Лондоні. На ній США та Китай досягли рамкової домовленості про відновлення торгівлі в нормальному режимі.

Нормалізація торгівлі між двома найбільшими державами має усунути значну частину невизначеності, яка негативно впливає на решту світу та сповільнює зростання глобальної економіки.