Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США оголосили про торгову угоду з Китаєм. Він повинен буде постачати рідкісноземельні метали

 

Президент США Дональд Трамп оголосив про підписання торгівельної угоди з Китаєм. Як повідомляє Financial Times, угода формалізує домовленості, досягнуті раніше на переговорах у Женеві та Лондоні.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік в інтерв'ю Bloomberg уточнив, що за умовами угоди Китай зобов'язався забезпечити постачання рідкісноземельних матеріалів, які використовуються у виробництві різноманітної техніки - від вітряків до реактивних двигунів.

У відповідь США скасують свої "контрзаходи": заборони на експорт етану, програмного забезпечення для чипів, компонентів для авіадвигунів тощо.

"Вони постачатимуть нам рідкоземельні елементи. Щойно це станеться, ми скасуємо наші заходи у відповідь", - сказав Лютник.

Травневі домовленості в Женеві між США і Китаєм передбачали взаємне зниження тарифів на 115 відсоткових пунктів та 90-денне торгове перемир'я.

У червні, після того як обидві сторони почали звинувачувати одна одну в порушенні попередніх угод, відбулися нові переговори в Лондоні. На ній США та Китай досягли рамкової домовленості про відновлення торгівлі в нормальному режимі.

Нормалізація торгівлі між двома найбільшими державами має усунути значну частину невизначеності, яка негативно впливає на решту світу та сповільнює зростання глобальної економіки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5852
  0,0768
 0,18
EUR
 1
 48,6380
  0,3142
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2254  0,08 0,19 41,8071  0,04 0,10
EUR 48,2875  0,08 0,16 49,0546  0,13 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,02 0,06 41,6450  0,04 0,08
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес