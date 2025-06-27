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Фон дер Ляєн: ЄС готовий до укладення торгової угоди зі США, але і до її зриву
09:08 27.06.2025 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий до укладення торгової угоди зі США, але також готовий і до того, що такої домовленості не буде.
Про це фон дер Ляєн сказала на пресконференції після зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".
Вона зауважила, що мала "плідну дискусію" із президентом США Дональдом Трампом на саміті G7 у Канаді.
"Тоді ми домовилися прискорити роботу з чіткою метою: досягти угоди до 9 липня. Сьогодні ми отримали останній документ США для подальших переговорів. Зараз ми його аналізуємо. Тож наше сьогоднішнє послання є чітким: ми готові до угоди", - сказала глава Єврокомісії.
Водночас, за словами фон дер Ляєн, ЄС готується до того, що задовільної угоди не буде досягнуто.
"Саме тому ми провели консультації щодо переліку заходів з відновлення рівноваги. І ми будемо захищати інтереси Європи, якщо це буде потрібно. Коротко кажучи, усі варіанти залишаються на столі", - відзначила вона.
Трамп пригрозив ввести 50% мита на всі товари ЄС з 9 липня, якщо сторони не дійдуть згоди. Більшість товарів ЄС вже обкладаються 10% митом, а автомобілі та автозапчастини - 25%, сталь і алюміній - 50%.
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