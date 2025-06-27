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АНАЛІТИКА

Фон дер Ляєн: ЄС готовий до укладення торгової угоди зі США, але і до її зриву

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий до укладення торгової угоди зі США, але також готовий і до того, що такої домовленості не буде.

Про це фон дер Ляєн сказала на пресконференції після зустрічі лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Вона зауважила, що мала "плідну дискусію" із президентом США Дональдом Трампом на саміті G7 у Канаді.

"Тоді ми домовилися прискорити роботу з чіткою метою: досягти угоди до 9 липня. Сьогодні ми отримали останній документ США для подальших переговорів. Зараз ми його аналізуємо. Тож наше сьогоднішнє послання є чітким: ми готові до угоди", - сказала глава Єврокомісії.

Водночас, за словами фон дер Ляєн, ЄС готується до того, що задовільної угоди не буде досягнуто.

"Саме тому ми провели консультації щодо переліку заходів з відновлення рівноваги. І ми будемо захищати інтереси Європи, якщо це буде потрібно. Коротко кажучи, усі варіанти залишаються на столі", - відзначила вона.

Трамп пригрозив ввести 50% мита на всі товари ЄС з 9 липня, якщо сторони не дійдуть згоди. Більшість товарів ЄС вже обкладаються 10% митом, а автомобілі та автозапчастини - 25%, сталь і алюміній - 50%.
Ключові теги: США, ЄС
 

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