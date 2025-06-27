Єврокомісія готова профінансувати для України €11 мільярдів у рамках кредиту від G7

Європейська комісія має намір продовжувати надавати Україні економічну й фінансову підтримку, та готова профінансувати цього року 11 млрд євро в рамках кредитної ініціативи G7 (ERA).

Про це у ніч на п'ятницю під час пресконференції у Брюсселі за підсумками Європейської ради заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми обговорили Україну. Президент Зеленський приєднався до нас через відеоконференцію. Ми погодилися продовжити нашу фінансову підтримку для України по всіх фронтах - у військовому, політичному та економічному вимірах. У військовому вимірі ми нещодавно надали 1 мільярд євро для української оборонної промисловості, за рахунок надзвичайних прибутків від заморожених російських активів. Ми на шляху досягнення цілі у постачанні 2 мільйонів артилерійських снарядів для України у 2025 році. і ми готові профінансувати 11 мільярдів євро в рамках кредитів від G7, тому що ми знаємо, наскільки важливим це є для України, коли вона просить про ці гроші», - сказала вона.

Президентка Єврокомісії нагадала, що нещодавно затверджена кредитна програма SAFE з підтримки європейської безпеки, яка надає доступ країнам-членам до ресурсів у 150 мільярдів євро, дозволяє також інвестувати в Україну та в її оборонну промисловість, розміщувати спільні замовлення в інтересах нашої держави на українських підприємствах.

«Що сильнішою буде Україна, що надійніше вона зможе захистити себе від російської агресії, - то краще буде для всіх нас», - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, у політичному вимірі ЄС продовжує вчиняти тиск на Росію, щоб примусити її до серйозних переговорів, починаючи від реального припинення вогню. Запропонований Єврокомісією 18-й пакет санкцій ЄС призначений саме для цього. Її очільниця висловила впевненість, що Євросоюз зможе погодити цей новий пакет вже невдовзі.

«Водночас ми завжди супроводжуємо Україну на її шляху до ЄС. Під безперервним вогнем Україна впроваджує реформи, одну за одною, і це вражає. Саме тому Єврокомісія виступає за відкриття першого кластеру переговорів. Україна досягла результату. Тож ми також маємо досягати результату. Процес розширення ЄС заснований на досягненнях. Україна заслуговує на те, щоб просуватися вперед», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.