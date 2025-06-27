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Адміністрація США припиняє фінансування розслідувань воєнних злочинів у світі - Reuters
23:07 26.06.2025 |
Білий дім рекомендував припинити фінансування США майже двох десятків програм із розслідування воєнних злочинів у всьому світі, включно з тими, які вчинила росія проти України.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням, та на внутрішній урядовий документ.
Інформаційне агентство зазначає, що рекомендація Адміністративно-бюджетного управління Білого дому не є остаточним рішенням про ліквідацію програм, оскільки Державний департамент може подати апеляцію до 11 липня.
А втім, двоє американських чиновників, з якими поспілкувалося Reuters, висловили сумнів, що державний секретар Марко Рубіо виступатиме за продовження фінансування для більшості програм.
Хоча, за словами одного джерела, Рубіо міг би навести аргументи на користь збереження фінансування для розслідування воєнних злочинів в Україні.
За словами трьох джерел, Білий дім рекомендував згорнути фінансування, зокрема, для Global Rights Compliance - програми, яка допомагає збирати докази сексуального насильства й тортур під час російсько-української війни.
Ще одна програма, фінансування якої порадили припинити, - «Мережа правових дій». Це група правової допомоги, яка займається порушенням справ проти російських військових, розповіли джерела.
Нагадаємо, у березні New York Times з посиланням на джерела писало, що Міністерство юстиції США сповістило європейців про намір вийти із Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).
Перед цим Telegraph також писав, що США «дали зрозуміти», що можуть припинити міжнародні зусилля з переслідування росії за скоєні в Україні воєнні злочини, зокрема вийти зі створення спецтрибуналу щодо рф.
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