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АНАЛІТИКА

Від Путіна до Трампа: АдН змінює курс?

 

"Альтернатива для Росії", "Друзі Путіна", "Рупор Кремля" - за ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" (АДН) у ЗМІ закріпився однозначний імідж. Нещодавні перестановки в керівництві АдН багато німецьких ЗМІ інтерпретували як несподівану спробу дистанціюватися від Москви. Журнал Der Spiegel пише у свіжому номері про "коливання зовнішньополітичного курсу" партії.

"Скрипаль диявола" з Гнесінки більше не спікер АдН

Приводом для публікацій став провал спроби депутата АдН Маттіаса Мосдорфа (Matthias Moosdorf) в середині травня переобратися до комітету Бундестагу із зовнішньої політики. 60-річний віолончеліст із Лейпцига до цього очолював у фракції АдН у Бундестазі робочу групу з питань зовнішньої політики і був одним зі спікерів партії. Мосдорф регулярно їздить до Росії і є почесним професором в Академії ім. Гнесіних. У німецьких ЗМІ його називають "скрипаль диявола".

Мосдорф - далеко не єдиний політик АдН, який підтримує активні зв'язки з Росією. Проти його колеги з Європарламенту Петра Бистрона (Petr Bystron) ведеться розслідування за підозрою у відмиванні грошей і підкупі, сліди ведуть до Росії. Сам Бистрон звинувачення відкидає. Депутати АдН їздили як "спостерігачі" на вибори президента Володимира Путіна 2024 року, а співголову АдН Тіно Хрупаллу (Tino Chrupalla) критикували за участь в урочистостях у посольстві РФ 9 травня 2023 року з приводу закінчення Другої світової війни в Європі.

 Маттіас Мосдорф

Обережна критика Москви

Мосдорф і Хруппала - вихідці із Саксонії, де в АдН одне з найсильніших земельних представництв. На виборах восени 2024 року партія посіла там друге місце, набравши трохи більше ніж 30 відсотків. Друге місце у неї і за

підсумками дострокових виборів до Бундестагу в лютому 2025 року. АдН отримала трохи більше 20 відсотків, збільшивши минулий результат удвічі.

Незважаючи на війну РФ проти України, ультраправі послідовно виступають за зближення з Москвою, скасування санкцій і відновлення закупівель трубопровідного газу з Росії, а також припинення поставок зброї Києву. Це програмні положення, вони не змінюються. У червні 2024 року фракція АдН у Бундестазі влаштувала бойкот під час виступу президента України Володимира Зеленського, покинувши пленарну залу. Щоправда, четверо депутатів залишилися.

Деякі ЗМІ, наприклад, онлайн-портал телеканалу NTV, інтерпретують ослаблення Мосдорфа, а з ним і співголови партії Хрупалли як символ того, що "друзі Росії" втрачають вплив. На цьому тлі видання звертають увагу на голоси тих в АдН, хто дозволяє собі обережну критику Москви. Член федерального правління партії Ганнес Гнаук (Hannes Gnauck) у нещодавньому інтерв'ю журналу Stern сказав, що Росія з "жорстокістю" переслідує свої інтереси, і що Москва "не друг і не ворог" для Німеччини. За даними Süddeutsche Zeitung, окремі члени АдН вважають, що дружня риторика на адресу Росії не допоможе збільшити підтримку виборців. Опитування показують, що більшість німців бачать у Росії загрозу.

Ще одним свідченням "коливання курсу" щодо Москви ЗМІ називають те, що тепер для поїздок у Росію депутатам АдН потрібно отримувати у керівництва фракції дозвіл.

Новий спікер АдН: не тільки поїздки до Криму

На початку червня новим спікером АдН із зовнішньої політики обрано 34-річного депутата Бундестагу Маркуса Фронмаєра (Markus Frohnmaier). Це призначення дає підстави засумніватися в тезі про дистанцію партії від Росії, вважає німецький політолог, експерт Стокгольмського центру вивчення Східної Європи Андреас Умланд (Andras Umland). "Підозрюю, що це не сильна тенденція, оскільки у АдН дуже тісні зв'язки з Росією, - сказав Умланд. - Особистість Фронмаєра цьому глибоко суперечить".

 Маркус Фронмаєр в Криму, 2018 рік

На початку своєї політичної кар'єри, з 2015 до 2018 року, Фронмаєр був главою федерального керівництва молодіжної організації АдН, "Молода альтернатива", яку пізніше Федеральне відомство із захисту конституції визнало правоекстремістською. На початку 2025 року АдН вирішила розлучитися з "молодіжкою" і створити нову структуру.

До масштабного російського вторгнення в Україну про Фронмаєра, його контакти в Росії та поїздки в анексований Крим багато писали. Der Spiegel у 2019 році називав політика "лялькою Путіна".

В інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk у середу, 25 червня, Фронмаєр ухилився від прямої відповіді на запитання, наскільки у нього зараз тісні контакти з Росією. Він казав, що "офіційний шлях - це нормально, якщо є необхідність і обмін думками можливий". Депутат Бундестагу порадив канцлеру Фрідріху Мерцу (Friedrich Merz) у разі отримання пропозиції поговорити з президентом РФ Путіним, мовляв, якщо це допоможе "миру і стабільності" в Європі.

 Аліс Вайдель

Ближче до Трампа, а з ним - до Путіна?

Der Spiegel вважає, що часи, коли АдН "насамперед агітувала за себе своєю близькістю з Росією, минули", а новий курс - зближення з Америкою Дональда Трампа. Це зближення проявилося ще восени 2024 року, коли соратник Трампа, мільярдер Ілон Маск відкрито підтримав АдН і закликав голосувати за неї на дострокових виборах до Бундестагу. Завуальовано підтримав АдН і віцепрезидент Джей Ді Венс, зустрівшись у Мюнхені зі співголовою партії Аліс Вайдель - за тиждень до виборів.

На запитання, чи зміщується зовнішньополітичний фокус його партії в бік президента США Трампа, Маркус Фронмаєр в інтерв'ю Deutschlandfunk відповів, що АдН керується "національними інтересами" Німеччини і зацікавлена "в обміні (контактами) з нашими американськими партнерами, а також із російськими, китайськими".

Аліс Вайдель, виступаючи в Бундестазі 24 червня, закликала Німеччину брати з Трампа приклад і відновлювати дипломатичні зв'язки з Росією, а за ними - економічні. Її слова можна інтерпретувати як те, що, навіть якщо зовнішньополітична лінія АдН зсунулася в бік Вашингтона, вона, як і раніше, виступає за розвиток відносин Німеччини з Москвою.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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