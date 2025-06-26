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Норвегія посилює мовні вимоги для іноземців, які хочуть постійно проживати в країні
17:36 26.06.2025 |
Уряд Норвегії підвищив рівень вимог до володіння норвезькою мовою для іноземців, які хочуть отримати посвідку на постійне проживання в країні.
Про це норвезький уряд оголосив у четвер, повідомляє "Європейська правда".
З 1 вересня іноземці, які хочуть отримати право постійно проживати в Норвегії, повинні підтвердити володіння норвезькою мовою на рівні А2 замість А1 (найнижчий рівень), як це було раніше.
Як пояснюють в уряді Норвегії, на рівні А2 людина "розуміє просту повсякденну мову і може висловлюватися на прості теми, пов'язані із собою, родиною, найближчим оточенням і роботою".
"Вміння говорити і розуміти норвезьку мову є важливою передумовою для участі в освіті та роботі", - прокоментувала міністерка юстиції та з питань надзвичайних ситуацій Норвегії Астрі Аас-Гансен.
Винятки з правила робляться для іноземців, які не можуть скласти іспит на володіння норвезькою на рівні А2 з медичних причин чи інших поважних обставин (наприклад людей похилого віку).
На українців, які користуються в Норвегії тимчасовим захистом, така вимога поширюватись не повинна.
Нагадаємо, з минулого року Норвегія почала відмовляти у тимчасовому захисті кільком українцям, які або походять з "безпечних" регіонів, або не проживали в Україні на момент вторгнення Росії у 2022 році.
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