Фінансові новини
- |
- 26.06.25
- |
- 18:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Військові патрулі та блокпости: США розширюють контроль на кордоні з Мексикою
16:58 26.06.2025 |
Сполучені Штати Америки створять ще дві військові буферні зони вздовж південно-західного кордону з Мексикою. Буде збільшено кількість "зон національної оборони", в яких військові можуть тимчасово затримувати нелегальних мігрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
Як пише видання, міністерство оборони США створює ще дві буферні зони на кордоні з Мексикою. Тепер таких зон буде чотири. У них американські військові можуть тимчасово затримувати нелегальних мігрантів, які незаконно перетнули кордон, поки їх не передадуть прикордонникам.
Хоча військові не виконують функції поліції, у цих зонах вони мають право затримувати порушників, як і на звичайних військових базах.
Як повідомили Військово-повітряні сили США, ділянка кордону в понад 400 км в Техасі вздовж річки Ріо-Гранде в округах Камерон і Ідальго буде передана з Міжнародної комісії з кордонів і водних ресурсів і буде вважатися частиною Об'єднаної бази Сан-Антоніо, Техас.
Інша буферна зона буде створена в західній Арізоні і буде вважатися частиною авіабази морської піхоти в Юмі, за словами офіційного представника США.
Нагадаємо, раніше Пентагон створив зону національної оборони Техасу, що охоплює понад 100 км, приєднану до Форту Блісс в Техасі, і зону національної оборони Нью-Мексико, що охоплює понад 270 км, приєднану до Форту Хуачука в Арізоні.
Військово-повітряні сили заявили в середу, що члени Об'єднаної оперативної групи "Південний кордон" під керівництвом Північного командування США будуть діяти в межах цих зон.
"До їхніх обов'язків входить посилення виявлення та моніторингу за допомогою стаціонарних постів і мобільних патрулів, тимчасове затримання порушників до їх передачі відповідним правоохоронним органам, а також сприяння в установці тимчасових загороджень і знаків для забезпечення безпеки території", - сказано у заяві ВПС.
Програма самодепортації мігрантів
Раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп анонсував програму з самодепортації мігрантів ще в середині квітня. Він зазначив, що держава надаватиме добровольцям стипендію і квиток на літак для вильоту з країни, і не виключив повернення мігрантів назад у країну "якщо вони будуть добре поводитися".
Зокрема, у квітні Трамп видав директиву про розширення контролю над федеральними землями поблизу кордону США і Мексики. Це пояснюється намірами активізувати зусилля з боротьби з нелегальною міграцією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні хочуть запровадити європейську систему компенсації промислових інвестицій через податки
|Підприємства в Україні зобов’яжуть звітувати про сталий розвиток
|Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
|Трамп про постачання Patriot Україні: Подивимося, нам вони теж потрібні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Від Путіна до Трампа: АдН змінює курс?
|Норвегія посилює мовні вимоги для іноземців, які хочуть постійно проживати в країні
|Військові патрулі та блокпости: США розширюють контроль на кордоні з Мексикою
|ВВП США впав на 0,5% у першому кварталі – сильніше, ніж оцінювали раніше
|Верховний лідер Ірану вийшов з бункера. Що чекає на Іран
|Банківську систему Росії може чекати колапс протягом року, - Bloomberg
Бізнес
|Франція звинуватила Tesla в оманливому маркетингу і пригрозила штрафом 50 000 євро на день
|ШІ-навчання без дозволу авторів: суддя прийняв рішення на користь Anthropic
|Tesla втратила 30% продажів у Європі за місяць, поки ринок електрокарів злітає
|У Німеччині електроенергія для авто часто обходиться дорожче за бензин
|«Ілон Маск не користується комп’ютером»,— кажуть його адвокати
|Палата представників США заборонила своїм працівникам користуватися WhatsApp
|Microsoft покращила точність квантових обчислень у 1000 разів