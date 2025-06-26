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АНАЛІТИКА

ВВП США впав на 0,5% у першому кварталі – сильніше, ніж оцінювали раніше

 

Реальний ВВП США за перший квартал 2025 року (січень-березень) знизився на 0,5% в перерахунку на рік, повідомляється у новій оцінці американського Бюро економічного аналізу. Раніше воно повідомляло про падіння ВВП в розмірі 0,2%.

Для порівняння, у четвертому кварталі 2024 року реальний ВВП зріс на 2,4%.

Основними причинами зниження ВВП у США стало збільшення імпорту та скорочення державних видатків, які частково були компенсовані зростанням інвестицій та споживчих витрат.

Востаннє економіка США демонструвала негативний результат у другому кварталі 2022 року.

У США використовують річне обчислення для квартальних показників ВВП. Це означає, що поточна швидкість зміни перерахована так, якби економіка й далі змінювалася б із такою самою швидкістю протягом цілого року. Тобто фактичне зниження за квартал було меншим, але у США традиційно використовують саме річний показник.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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