Банківську систему Росії може чекати колапс протягом року, - Bloomberg

Оцінки експертів називають імовірність банківського колапсу на території Росії "досяжною" вже до квітня 2026 року, якщо не зміниться економічна ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ризик системної банківської кризи

Російські банки попереджають про наростаючі проблеми з безповоротними кредитами, які можуть спровокувати банківську кризу в найближчі 12 місяців. Високі відсоткові ставки і погіршення платоспроможності клієнтів призводять до неплатежів і прихованого зростання боргів.

Офіційні звіти ще не фіксують серйозного зростання прострочень, але внутрішні документи свідчать про "приголомшливу" різницю між даними і реальним станом справ. Банки оцінюють обсяг безнадійних боргів у трильйони рублів і вже вживають заходів з управління ризиками.

Зростання проблемних боргів і кредитна криза

У січні-лютому 2025 року корпоративний кредитний портфель російських банків скоротився на 1,5 трлн рублів (19 млрд доларів). Одночасно банки фіксують збільшення частки безповоротних роздрібних кредитів і побоюються подальшого зростання "сумнівних" позик.

Аналітики ACRA і ЦМАКП прогнозують помірну ймовірність системної кризи до квітня 2026 року. У разі зниження нового кредитування та посилення дефолтів ризик посилюється. Регулятор відзначає концентрацію ризиків у 13 найбільших компаній, кількість яких за рік подвоїлася.

Позиція міністрів і центробанку

На Петербурзькому форумі міністр економіки Максим Решетніков попередив про ризик рецесії, а глава Центробанку Ельвіра Набіулліна назвала це "необхідним охолодженням" після інфляційного буму. Міністр фінансів Антон Силуанов визнав, що економіка переживає "холодний період".

Володимир Путін зажадав уникнути стагнації та рецесії за всяку ціну. Тим часом санкції та можливі нові обмеження ЄС і США на банківський сектор можуть посилити тиск на фінансову систему.

Наслідки і прогнози

Незважаючи на рекордний прибуток банків 2024 року (3,8 трлн рублів), погіршення ситуації в промисловості та будівництві, а також борговий тягар державних галузей посилюють кризу. Військовий попит спричинив зростання ВВП на 4,5% 2024 року, але в I кварталі 2025 року зростання сповільнилося до 1,4 %.

Для пом'якшення кредитної кризи ЦБ уперше за три роки знизив ключову ставку до 20%, але ставки залишаються на рекордному рівні.