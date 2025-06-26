Трамп може оголосити ім'я наступного глави ФРС завчасно, щоб послабити позиції Пауелла - WSJ

Президент США Дональд Трамп, незадоволений нинішнім головою Федеральної резервної системи (ФРС) Джеромом Пауеллом, може назвати ім'я наступного керівника американського ЦБ завчасно, пише The Wall Street Journal.

Повноваження Пауелла як голови Федрезерву спливають у травні наступного року.

За даними джерел газети, Трамп думає про те, щоб оголосити наступника Пауелла вже у вересні-жовтні або навіть влітку поточного року. Це досить рано, оскільки зазвичай ім'я наступного глави ФРС називають за три-чотири місяці до завершення терміну служби попереднього.

Передчасне оголошення надасть змогу обраному кандидату впливати на очікування інвесторів щодо майбутніх змін базової відсоткової ставки і послабить позиції Пауелла, зазначає WSJ.

Федрезерв утримує базову ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних з грудня. Трамп, тим часом, вважає, що її рівень має бути принаймні на 2-3 відсоткові пункти нижчим, ніж наразі. Він постійно різко критикує обережну позицію Пауелла, який наполягає, що регулятор не має наміру змінювати ГКП, доки наслідки торгової політики Вашингтона для інфляції не стануть більш очевидними.

У середу Трамп заявив, що обере нового главу ФРС із трьох-чотирьох кандидатів.

Серед претендентів на цю посаду - Кевін Ворш, який обіймав посаду радника з економічних питань в адміністрації президента США Джорджа Буша, який пізніше входив до ради керівників ФРС, а також Кевін Хассетт, нинішній радник Білого дому з економіки, повідомляють джерела. Потенційними кандидатами також є міністр фінансів США Скотт Бессент, експрезидент Світового банку Девід Малпасс і член ради керівників американського ЦБ Крістофер Воллер, пише газета.

У відповідь на запитання про те, чи планує Трамп завчасне оголошення імені наступного глави ФРС, речник Білого дому Куш Десаї заявив, що Федрезерв має проводити грошово-кредитну політику, що підтримує економічне зростання.

"Адміністрація президента закладає основу для того, щоб підштовхнути до зростання економіку, зайнятість та інвестиції, і монетарна політика має доповнювати цей порядок денний", - сказав він.