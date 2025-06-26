ЦРУ: ядерна програма Ірану «серйозно постраждала»

Глава Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що американські авіаудари "серйозно пошкодили" ядерні об'єкти Ірану й відкинули його ядерну програму на роки.

"ЦРУ може підтвердити, що масив достовірних розвідувальних даних свідчить про те, що ядерна програма Ірану була серйозно пошкоджена нещодавніми цілеспрямованими ударами. Це включає нові розвідувальні дані з історично надійного та точного джерела і методу про те, що кілька ключових іранських ядерних об'єктів були знищені та їх доведеться відновлювати протягом багатьох років", - йдеться у заяві Реткліффа, оприлюдненій на сайті ЦРУ в ніч на четвер, 26 червня, та додається, що розвідка продовжує збирати додаткову інформацію з "надійних джерел, щоб інформувати осіб, відповідальних за прийняття рішень, і наглядові органи".

Заява після заклику Трампа покарати "Fake News"

24 червня телеканал CNN і газета The New York Times (NYT) повідомили з посиланням на джерела в розвідці, що американські авіаудари по ядерних об'єктах в Ірані, завдані в ніч на 22 червня, не знищили іранську ядерну програму, як публічно стверджує президент США Дональд Трамп, а, ймовірно, лише відкинули її на кілька місяців назад. За їхніми даними, запаси збагаченого урану Ірану не були знищені.

Трамп відреагував на ці повідомлення так: "Фейкові новини CNN разом із невдахами New York Times об'єдналися в спробі принизити один із найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об'єкти в Ірані повністю знищені!". Він також закликав "негайно покарати, а потім викинути як собаку" авторку відповідного матеріалу на CNN нібито за "брехню".

За даними видання Axios, адміністрація Трампа тепер планує обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом, бо CNN і NYT нібито оприлюднили витяги зі звіту американських розвідувальних служб вже наступного ранку після того, як Білий дім розмістив ці матеріали для конгресменів у закритій системі CAPNET. Утім, за інформацією Axios, звіт ґрунтувався тільки на аналізі супутникових знімків і в ньому були представлені попередні дані лише одного з 18 розвідувальних відомств США.