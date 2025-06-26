Австралія направить до Польщі військовий літак для захисту доставки допомоги Україні

Австралія розширить співпрацю з Північноатлантичним альянсом (НАТО) і в серпні направить до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail і близько 100 військовослужбовців для підтримки України.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр оборони країни Річард Марлз, передає Укрінформ із посиланням на австралійський новинний портал news.com.au.

«На прохання НАТО та уряду Польщі у серпні в Європу буде передислоковано літак Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail, завданням якого буде захист шляхів доставки в Україну міжнародної гуманітарної та військової допомоги для її боротьби та спротиву Росії», - зазначив Марлз після саміту НАТО в Гаазі.

Він повідомив, що до Польщі також буде направлено 100 австралійських військовослужбовців, та уточнив, що особовий склад збройних сил Австралії і військовий літак виконуватимуть завдання на ротаційній основі впродовж трьох місяців.

За словами міністра, направлення австралійського військового контингенту до Польщі відбудеться на виконання підписаної з НАТО угоди.

У соцмережі Х Марлз написав: «Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України».

Свій пост він проілюстрував спільним фото з міністром оборони України Рустемом Умєровим на полях саміту НАТО в Гаазі.