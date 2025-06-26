Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Австралія направить до Польщі військовий літак для захисту доставки допомоги Україні

 

Австралія розширить співпрацю з Північноатлантичним альянсом (НАТО) і в серпні направить до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7A Wedgetail і близько 100 військовослужбовців для підтримки України.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр оборони країни Річард Марлз, передає Укрінформ із посиланням на австралійський новинний портал news.com.au.

«На прохання НАТО та уряду Польщі у серпні в Європу буде передислоковано літак Королівських ВПС Австралії E-7A Wedgetail, завданням якого буде захист шляхів доставки в Україну міжнародної гуманітарної та військової допомоги для її боротьби та спротиву Росії», - зазначив Марлз після саміту НАТО в Гаазі.

Він повідомив, що до Польщі також буде направлено 100 австралійських військовослужбовців, та уточнив, що особовий склад збройних сил Австралії і військовий літак виконуватимуть завдання на ротаційній основі впродовж трьох місяців.

За словами міністра, направлення австралійського військового контингенту до Польщі відбудеться на виконання підписаної з НАТО угоди.

У соцмережі Х Марлз написав: «Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України».

Свій пост він проілюстрував спільним фото з міністром оборони України Рустемом Умєровим на полях саміту НАТО в Гаазі.
За матеріалами: Укрінформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5852
  0,0768
 0,18
EUR
 1
 48,6380
  0,3142
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3029  0,09 0,22 41,8479  0,13 0,31
EUR 48,2125  0,10 0,21 48,9268  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5850  0,09 0,20 41,6100  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес