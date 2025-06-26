Фінансові новини
- |
- 26.06.25
- |
- 18:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Ердоган каже, що Трамп приєднається до переговорів щодо України, якщо Путін буде присутній
14:22 26.06.2025 |
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що президент США Дональд Трамп сказав йому, що буде присутній на потенційних мирних переговорах між лідерами України і Росії в Туреччині, якщо президент Росії Володимир Путін також погодиться взяти в них участь.
Повертаючись з саміту НАТО, де він зустрівся з Трампом вперше після повернення на посаду президента, Ердоган повідомив, що сказав президенту США, що Анкара прагне зібрати лідерів Росії та України в Туреччині для мирних переговорів.
«Він (Трамп) сказав: «Якщо президент Росії Володимир Путін приїде до Стамбула або Анкари для пошуку рішення, то я також приїду», - цитує слова Ердогана агенція Reuters.
«Ми проведемо необхідні контакти і, з Божою допомогою, реалізуємо цю зустріч якомога швидше», - додав він.
Трамп про це наразі не заявляв.
Реджеп Тайіп Ердоган та Дональд Трамп провели зустріч у Гаазі, Нідерланди, де вони брали участь у саміті глав держав та урядів НАТО. За повідомленням пресслужби Ердогана, під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та США, регіональні та глобальні питання, зокрема, пошук мирного врегулювання війни між Росією та Україною.
На переговорах у Стамбулі 2 червня Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів до кінця червня. Москва відкинула цю пропозицію.
19 червня російський президент Володимир Путін заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але знову заявив про нібито його нелегітимність.
У травні Путін запропонував поновити «прямі переговори» з Україною. Президент України Володимир Зеленський запропонував особисту зустріч у Стамбулі. А Трамп, який тоді перебував на Близькому Сході, заявив, що сам міг би приїхати до Стамбула, якби там зустрілися лідери Росії й України.
Однак Путін відправив у Стамбул російську делегацію, а сам не поїхав.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні хочуть запровадити європейську систему компенсації промислових інвестицій через податки
|Підприємства в Україні зобов’яжуть звітувати про сталий розвиток
|Україна і Рада Європи підписали угоду про спецтрибунал щодо злочину агресії РФ
|Трамп про постачання Patriot Україні: Подивимося, нам вони теж потрібні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Від Путіна до Трампа: АдН змінює курс?
|Норвегія посилює мовні вимоги для іноземців, які хочуть постійно проживати в країні
|Військові патрулі та блокпости: США розширюють контроль на кордоні з Мексикою
|ВВП США впав на 0,5% у першому кварталі – сильніше, ніж оцінювали раніше
|Верховний лідер Ірану вийшов з бункера. Що чекає на Іран
|Банківську систему Росії може чекати колапс протягом року, - Bloomberg
Бізнес
|Франція звинуватила Tesla в оманливому маркетингу і пригрозила штрафом 50 000 євро на день
|ШІ-навчання без дозволу авторів: суддя прийняв рішення на користь Anthropic
|Tesla втратила 30% продажів у Європі за місяць, поки ринок електрокарів злітає
|У Німеччині електроенергія для авто часто обходиться дорожче за бензин
|«Ілон Маск не користується комп’ютером»,— кажуть його адвокати
|Палата представників США заборонила своїм працівникам користуватися WhatsApp
|Microsoft покращила точність квантових обчислень у 1000 разів