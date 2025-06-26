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Сейм Польщі ухвалив закон, що спрощує інвестиції в оборону
12:37 26.06.2025 |
Сейм Польщі підтримав закон, що спрощує процедури інвестицій в оборону.
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
Закон про інвестиції оборону підтримали усі депутати, що брали участь у голосуванні - 431. Проєкт спрямований на спрощення бюрократичних процедур для інвестицій у секторі безпеки й оборони та має прискорити розширення потужностей ОПК та військової інфраструктури.
Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш перед голосуванням назвав проєкт "революційним законом, що прискорює процес інвестицій на 70%".
За його словами, якщо раніше для запуску нового виробництва боєприпасів "з нуля" могло знадобитися дев'ять років, то з новим законодавством цей процес скоротиться утричі.
"Це історичний момент для безпеки Польської держави", - заявив міністр.
Також Сейм Польщі схвалив вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання протипіхотних мін.
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