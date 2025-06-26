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АНАЛІТИКА

Китай скорочує закупівлі скрапленого газу восьмий місяць поспіль

 

Імпорт скрапленого природного газу в Китай у червні скоротиться приблизно на 12% у річному вимірі.

Про це пише Bloomberg.

За оцінками аналітиків Kpler, у червні 2025 року Китай імпортує близько 5 млн тонн СПГ - на 12% менше, ніж у червні торік.

Причинами є стабільне постачання трубопровідного газу з Росії та Центральної Азії, а також зростання внутрішнього виробництва.

Минулого року Китай був найбільшим покупцем СПГ у світі. Цього року країна скоротила закупівлі через високі спотові ціни та навіть почала перепродавати партії за кордон з метою отримання прибутку. Аналітики зазначають, що попит може зрости в літні місяці через збільшення використання кондиціонерів.

Згідно з даними Bloomberg, 30-денний середній обсяг імпорту СПГ у КНР станом на 24 червня становив 169 тис. тонн на добу - це на 7% нижче за середній п'ятирічний показник.

Європа продовжує активно накопичувати запаси: на 24 червня рівень зберігання газу становив 57%, хоч це й нижче п'ятирічної норми (66%). Імпорт СПГ в ЄС на 47% вищий за середній рівень.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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