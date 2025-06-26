Білий дім хоче рідше давати секретні дані Конгресу - Axios

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує обмежити обмін секретною інформацією з Конгресом після того як в ЗМІ просочилися дані американської розвідки про наслідки ударів США по ядерних об'єктах в Ірані, повідомило 25 червня американське видання Axios

з посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників у Білому домі.

За даними журналістів, ідеться про розміщення даних у закритій системі CAPNET, яку адміністрація Трампа традиційно використовує для обміну секретною інформацією з Конгресом. Працівники Білого дому зазначають, що вже наступного ранку після того, як дані зі звіту американських розвідувальних служб про оцінку успішності авіаударів по Ірану були завантажені в CAPNET, витяги з цього документа опублікували такі ЗМІ, як телеканал CNN і газета The New York Times (NYT).

За словами співрозмовників, після витоку у Білому домі вирішили "оголосити війну тим, хто розголошує дані". Федеральне бюро розслідувань вже почало розслідувати обставини, а міністерство оборони шукає способи посилити контроль над поширенням чутливої інформації.

Дані розвідки США щодо ударів по Ірану розходилися з заявами Трампа

Критику з боку Білого дому викликали публікації ЗМІ про оцінку збитків від авіаударів США по об'єктах ядерної програми в Ірані, завданих в ніч на 22 червня. CNN і NYT з посиланням на свої джерела в розвідці писали, що пошкодження на об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані отримали в основному наземні споруди, а реактори, необхідні для збагачення урану, залишилися неушкодженими.

Трамп і його речниця Керолайн Левітт накинулися з критикою і образами на адресу ЗМІ, які поставили під сумнів успішність операції. Подібні публікації вони назвали спробою дискредитувати президента США і льотчиків, які виконували бойові вильоти в Ірані. Левітт визнала, що ЗМІ отримали звіт розвідки безпосередньо від учасника американської розвідувальної спільноти, але назвала його "анонімним невдахою низького рангу".

Співрозмовники Axios у свою чергу зазначили, що опублікований звіт ґрунтувався на аналізі супутникових знімків і в ньому були представлені попередні дані лише одного з 18 розвідувальних відомств США.

Трамп не виключає нових ударів по Ірану

Виступаючи на саміті НАТО в Гаазі 25 червня, Трамп вкотре заявив, що американські авіаудари призвели до "повного знищення" ядерного потенціалу Ірану.

"Вони не будуть створювати бомби ще довгий час", - запевнив він і пригрозив Ірану новими ударами, якщо той відновить свою ядерну програму.

Про те, що і Ірану є відповідні знання і ресурси раніше заявив глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. При цьому він відмовився оцінювати, наскільки сильно удари США могли відкинути Іран від моменту створення ядерної зброї.