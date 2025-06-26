Росіяни перестали повертати борги за кредитними картками

Росіяни стали гірше виплачувати борги за кредитними картками: станом на 31 травня за 8,3 млн кредиток платежі були прострочені більш ніж на 90 днів і більше.

Про це пише російський Forbes, посилаючись на дані "Скоринг бюро".

Згідно з опублікованими даними, сукупна заборгованість за такими картками склала 575,9 млрд рублів.

Загалом кредиток із різним терміном прострочення у банків тепер понад 12% у загальній видачі, а борги за ними досягли 11,3%. Це наслідок кредитного буму, коли банки роздавали росіянам дорогі кредитки, а також загального зростання боргового навантаження росіян, нагадують експерти.

На їхню думку, пік прострочень ще попереду: закредитовані шукають можливості перекредитуватися, але багато каналів для них уже закрито регулюванням Центрального Банку.

"Те, що росіяни стрімко виходять на прострочення за кредитками, відзначають й інші бюро кредитних історій. Наприклад, Об'єднане кредитне бюро (ОКБ) оцінювало кількість банківських клієнтів, які не платили за картками більше ніж 30 днів, на початок 2025 року в 2,35 млн осіб і відзначало погіршення платіжної дисципліни власників карток", - говориться у публікації.