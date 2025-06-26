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АНАЛІТИКА

Європарламент вирішує долю ручної поклажі на авіарейсах

 

Кожен пасажир європейських авіакомпаній мусить мати право безкоштовно брати на борт літака щонайменше один предмет розміром 40x30x15 см. (ноутбук, рюкзак чи, скажімо, косметичку), а також одну одиницю ручної поклажі сумарною довжиною і шириною у 100 см і вагою до 7 кілограмів. Відповідні зміни до європейського законодавства у вівторок, 24 червня ухвалили на засіданні комітету Європарламенту з питань транспорту. Як очікується, голосування за відповідні зміни на пленарному засіданні відбудеться у липні. Поки ж тривають консультації з країнами-членами ЄС.

Відповідні зміни орієнтуються на вимоги Європейської асоціації захисту прав споживачів (BEUC). Приводом для розгляду цього питання стала скарга, яку BEUC подала до Єврокомісії наприкінці травня. Відповідачами виступають сім лоукостерів: EasyJet, Norwegian, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling та Wizz Air. Зазвичай вони дозволяють безкоштовно взяти на борт лише невеликий предмет, що має поміщатися під сидінням. За будь-яку іншу поклажу в салоні потрібно доплачувати.

Суд: ручна поклажа повинна відповідати "розумним вимогам"

Асоціація посилалася на рішення Суду ЄС у Люксембурзі 2014 року, згідно з яким брати додаткову плату за ручну поклажу заборонено, якщо вона відповідає "розумним вимогам" щодо розміру й ваги. Але де саме проходить межа цих вимог - у праві ЄС досі не було прописано. Саме цю прогалину нині хочуть закрити змінами до законодавства депутати Європарламенту.

Автори скарги вважають, що нинішні обмеження, які встановлюють авіакомпанії, є нерозумними та порушують права споживачів. Вони закликають Брюссель встановити чіткі норми - який розмір ручної поклажі є прийнятним і які послуги повинні обов'язково входити у вартість квитка.

Запропоноване нововведення має підвищити прозорість, надати пасажирам більше інформації для порівняння цін і позитивно вплинути на роботу аеропортів, переконані в BEUC.

Ryanair: Наша цінова політика відповідає правилам ЄС

Ірландський перевізник Ryanair у відповідь на закиди посилається на те, що нинішнє законодавство дає авіакомпаніям свободу самостійно встановлювати ціни, зокрема на додаткові послуги.

Взимку нідерландська організація Consumentenbond, що входить до складу BEUC, провела опитування серед кількох тисяч пасажирів. Більшість респондентів (86 відсотків) вважають, що безкоштовна ручна поклажа має включати невеликий предмет і маленьку валізу на коліщатках або рюкзак.

Безкоштовні резервування для дітей

Крім чіткіших правил щодо ручної поклажі, євродепутати також хочуть гарантувати безкоштовне резервування місця в літаку для дітей до 12 років, аби ті мали місце сидіти поряд з батьками. Ще одна пропозиція - покращити умови перевезення людей з інвалідністю. Особам, що супроводжують людей з обмеженою мобільністю, згідно з проєктом законодавчих змін, має надаватися безкоштовний переліт.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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