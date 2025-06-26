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АНАЛІТИКА

МЗС ФРН припиняє фінансування порятунку біженців на морі

 

Міністерство закордонних справ Німеччини припиняє фінансову підтримку програм діяльності рятувальних служб на морі, що спеціалізуються на порятунку біженців, котрі намагаються морем дістатися Євросоюзу, зокрема в Середземному морі та інших водоймах. Як випливає з поширеної у середу, 25 червня, заявою МЗС Німеччини, подальша фінансова підтримка неурядових організацій у цій галузі не планується.

Повідомляється, що лише в першому кварталі цього року організаціям SOS Humanity і Sea-Eye, зокрема, було виділено 900 000 євро, а в цілому за 2024 рік - два мільйони євро. Чимало європейських політиків і посадовців, зокрема нинішній міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul), критикували цю підтримку, стверджуючи, що морські рятувальники де-факто співпрацюють з групами контрабандистів і сприяють таким чином нелегальній міграції до Європи.

Sea Eye: Можливо, доведеться залишитися в порту

Тим часом організація Sea Eye розкритикувала скасування фінансування Берліном цих програм. "Упродовж десяти років ми заповнювали прогалину в Середземному морі, яку насправді мали б заповнювати європейські держави - в тому числі Німеччина", - пояснив голова організації Горден Іслер, цитує агенція dpa. Тепер може статися так, що корабель Sea Eye буде змушений залишатися в порту, попри надзвичайні ситуації на морі, додав він.

Нагадаємо, щороку десятки тисяч біженців і шукачів притулку, переважно з Близького Сходу й африканських країн, намагаються морем дістатися Євросоюзу на непристосованих до тривалого плавання у відкритому морі плавзасобах, приміром, на невеличких риболовецьких човниках. Під час таких спроб дістатися європейського узбережжя ставалися численні випадки загибелі біженців унаслідок аварій на морі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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