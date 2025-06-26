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МЗС ФРН припиняє фінансування порятунку біженців на морі
10:38 26.06.2025 |
Міністерство закордонних справ Німеччини припиняє фінансову підтримку програм діяльності рятувальних служб на морі, що спеціалізуються на порятунку біженців, котрі намагаються морем дістатися Євросоюзу, зокрема в Середземному морі та інших водоймах. Як випливає з поширеної у середу, 25 червня, заявою МЗС Німеччини, подальша фінансова підтримка неурядових організацій у цій галузі не планується.
Повідомляється, що лише в першому кварталі цього року організаціям SOS Humanity і Sea-Eye, зокрема, було виділено 900 000 євро, а в цілому за 2024 рік - два мільйони євро. Чимало європейських політиків і посадовців, зокрема нинішній міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль (Johann Wadephul), критикували цю підтримку, стверджуючи, що морські рятувальники де-факто співпрацюють з групами контрабандистів і сприяють таким чином нелегальній міграції до Європи.
Sea Eye: Можливо, доведеться залишитися в порту
Тим часом організація Sea Eye розкритикувала скасування фінансування Берліном цих програм. "Упродовж десяти років ми заповнювали прогалину в Середземному морі, яку насправді мали б заповнювати європейські держави - в тому числі Німеччина", - пояснив голова організації Горден Іслер, цитує агенція dpa. Тепер може статися так, що корабель Sea Eye буде змушений залишатися в порту, попри надзвичайні ситуації на морі, додав він.
Нагадаємо, щороку десятки тисяч біженців і шукачів притулку, переважно з Близького Сходу й африканських країн, намагаються морем дістатися Євросоюзу на непристосованих до тривалого плавання у відкритому морі плавзасобах, приміром, на невеличких риболовецьких човниках. Під час таких спроб дістатися європейського узбережжя ставалися численні випадки загибелі біженців унаслідок аварій на морі.
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