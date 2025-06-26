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Іран тимчасово припиняє співпрацю з МАГАТЕ
10:35 26.06.2025 |
Однопалатний парламент Ірану - Меджліс - схвалив у середу, 25 червня, законопроєкт, згідно з яким Іран тимчасово припиняє співпрацю з Міжнародною організацією з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомив державний іранський телеканал IRIB.
За даними іранської інформагенції Mehr, із 223 присутніх на засіданні депутатів документ підтримав 221. Законопроєкт зобов'язує уряд Ісламської Республіки призупинити співпрацю з міжнародним атомним регулятором. Співробітники МАГАТЕ не зможуть в'їжджати в країну для проведення інспекцій, якщо не буде гарантовано безпеку ядерних об'єктів Ірану та мирної ядерної діяльності, заявив агенції ISNA представник президії іранського парламенту Аліреза Салімі.
Законопроєкт ще мають схвалити Рада вартових конституції та Рада безпеки Ірану. Раніше голова Меджлісу Мохаммад Багер Галібаф пояснював, що цей захід пов'язаний з "політизованою позицією" МАГАТЕ. Він звинуватив організацію у невиконанні зобов'язань та закинув їй перетворення на "політичний інструмент".
Конфлікт навколо ядерної програми Ірану
Раніше глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловився за доступ до іранських ядерних об'єктів для перевірки запасів збагаченого урану. За його словами, у день початку конфлікту між Ізраїлем та Іраном Тегеран у листі до МАГАТЕ повідомив, що вживатиме "спеціальних заходів щодо захисту ядерного обладнання та ядерних матеріалів". На супутникових знімках одного з трьох об'єктів ядерної програми Ірану - Фордо - тепер видно глибокі вирви. З огляду на використані вибухові речовини та "чутливість центрифуг до вібрацій" слід очікувати дуже серйозних пошкоджень, але на даний час ніхто не може повністю оцінити завдану шкоду, додав він.
13 червняІзраїль став завдавати ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану, щоб, згідно з заявами ізраїльтян, покласти край "розвиненій іранській ядерній програмі". У ніч на 22 червня американські військові втрутилися в ірано-ізраїльський конфлікт і завдали повітряних ударів по трьох об'єктах ядерної програми Ірану - у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації заявив, що ці ключові об'єкти Тегерана зі збагачення урану повністю знищені.
Натомість влада Ірану заявила, що перед ударами США всі три ядерні об'єкти евакуювали, тож там не залишилося жодних матеріалів, які могли б спричинити радіоактивне забруднення. Так само Тегеран висловив упевненість у можливості подовження ядерної програми.
Американські розвідники не поділяють думку Білого дому щодо знищення ядерної програми Ірану - ЗМІ
Тим часом розвідслужби США розходяться з Білим домом в оцінці шкоди, якої американські удари завдали ядерним об'єктам в Ірані. У Пентагоні вважають, що ядерна програма країни не була безповоротно знищена, повідомили напередодні незалежно одне від одного американський телеканал CNNі газета The New York Times з посиланням на джерела у відомстві.
Згідно зі звітом управління розвідки Пентагону, на який посилаються джерела ЗМІ, удари США по об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані лише відкинули ядерну програму Ірану на кілька місяців. Співрозмовники видань зазначають, що запаси збагаченого урану могли бути завчасно переміщені з цих об'єктів, а необхідні для подальшого збагачення урану центрифуги "здебільшого неушкоджені".
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