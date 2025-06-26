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АНАЛІТИКА

Трамп закликав знищити «Голос Америки», назвавши його «лівацькою катастрофою»

 

Президент США Дональд Трамп закликав до припинення діяльності мовника "Голос Америки" (Voice of America, VOA), який, за його словами, є "рупором демократів".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп назвав "Голос Америки" "повною, лівою катастрофою". Він переконаний - жоден республіканець не повинен голосувати за його збереження.

"Чому республіканець хотів би, щоб "рупор" демократів, "Голос Америки" (VOA), продовжував існувати? ЗНИЩИТИ!", - заявив американський президент.

Зазначимо, адміністрація Трампа розіслала повідомлення про скорочення понад 600 працівникам "Голосу Америки" у п'ятницю, 20 червня.

Мережа майже не працює з 15 березня - після підписання Трампом указу про її максимальну ліквідацію. Працівники подали позов, але суд відмовився втручатися.

Трамп заявив, що мережа є "антитрампівською" і назвав її "Голосом радикальної Америки". Її співробітники заявляють, що вони дотримуються свого зобов'язання повідомляти про новини без упередження.

Нині "Голос Америки" мовить лише чотирма мовами, а радіомовлення збереглося лише в Афганістані. У лютому 2025 року в агентстві працювали близько 1300 журналістів, які транслювалися 49 мовами на аудиторію понад 360 мільйонів людей по всьому світу.
 

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