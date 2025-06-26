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Сейм Польщі проголосував за вихід із Оттавської конвенції
09:19 26.06.2025 |
Сейм Польщі ухвалив проголосував за законопроєкт про вихід із Оттавської конвенції, яка забороняє використання, виготовлення, накопичення й передачу протипіхотних мін.
Про це пише польський суспільний мовник RMF24, передає "Європейська правда".
За вихід із Оттавської конвенції проголосували 413 депутатів, проти виступили 15, ще троє утрималися.
Перед голосуванням віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк‑Камиш заявив, що цей крок є ключовим для убезпечення регіону.
Він зазначив, що ініціатива вийти із договору походить від Польщі, а також від країн Балтії й Фінляндії.
"Польща не може бути зв'язана жодними обмеженнями, які не дозволяють захищати свою батьківщину", - наголосив Косіняк‑Камиш.
Зазначимо, Оттавська конвенція була прийнята в Осло 18 вересня 1997 року, а набула чинності в 1999 році. До неї приєдналися понад 160 країн світу, включаючи більшість західних держав.
Країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.
Наприкінці квітня президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції. А 8 травня Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію.
Натомість Норвегія заявила, що не вийде з цієї конвенції, оскільки вважає, що її сучасних систем оборони буде достатньо на випадок ворожої агресії.
19 червня парламент Фінляндії проголосував за вихід країни з Оттавської конвенції.
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