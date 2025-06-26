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АНАЛІТИКА

Сейм Польщі проголосував за вихід із Оттавської конвенції

 

Сейм Польщі ухвалив проголосував за законопроєкт про вихід із Оттавської конвенції, яка забороняє використання, виготовлення, накопичення й передачу протипіхотних мін.

Про це пише польський суспільний мовник RMF24, передає "Європейська правда".

За вихід із Оттавської конвенції проголосували 413 депутатів, проти виступили 15, ще троє утрималися.

Перед голосуванням віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк‑Камиш заявив, що цей крок є ключовим для убезпечення регіону.

Він зазначив, що ініціатива вийти із договору походить від Польщі, а також від країн Балтії й Фінляндії.

"Польща не може бути зв'язана жодними обмеженнями, які не дозволяють захищати свою батьківщину", - наголосив Косіняк‑Камиш.

Зазначимо, Оттавська конвенція була прийнята в Осло 18 вересня 1997 року, а набула чинності в 1999 році. До неї приєдналися понад 160 країн світу, включаючи більшість західних держав.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.

Наприкінці квітня президент Латвії Едгарс Рінкевичс підписав закон про вихід країни з Оттавської конвенції. А 8 травня Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію.

Натомість Норвегія заявила, що не вийде з цієї конвенції, оскільки вважає, що її сучасних систем оборони буде достатньо на випадок ворожої агресії.

19 червня парламент Фінляндії проголосував за вихід країни з Оттавської конвенції.
Ключові теги: Польща
 

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