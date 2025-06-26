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АНАЛІТИКА

Австралія ввела нові санкції проти Росії

 

Австралія запровадила нові санкції проти громадян та компаній РФ. У списку 37 осіб та 7 організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Австралії.

"Міністр закордонних справ законодавчим актом визначив осіб та організації для цільових фінансових санкцій, щодо яких поширюється заборона на поїздки відповідно до Правил автономних санкцій 2011 року", - йдеться у повідомленні.

До санкційного списку Австралія додала проти 37 осіб та 7 організацій Росії.

Як пишуть росЗМІ, під санкції Австралії потрапив російський співак Ярослав Дронов відомий під псевдонімом Shaman. Також санкції запровадили проти членів керівництва низки російських компаній.

Нагадаємо, що Україна також нещодавно запровадила економічні санкції проти Ярослава Дронова. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Також у списку були російські співаки Микита Джигурда, Микола Расторгуєв, Олександр Розенбаум та інші. Вони активно підтримують путінську війну проти України.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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