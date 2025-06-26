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Трамп заявив про плановану зустріч США з Іраном наступного тижня
08:56 26.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація зустрінеться з іранськими чиновниками наступного тижня, щоб обговорити його ядерну програму. Це відбудеться лише через кілька днів після того, як американські військові завдали ракетних ударів по трьох іранських ядерних об'єктах.
«Ми збираємося поговорити з ними наступного тижня, - сказав Трамп на пресконференції в Нідерландах після щорічного саміту НАТО. - Єдине, про що ми проситимемо [на зустрічі], це те, про що ми просили раніше: що ми не хочемо ядерної зброї».
Понад десяток американських бомбардувальників B-2 21 червня скинули бомби на іранські об'єкти збагачення і зберігання урану. Американські підводні човни також обстріляли ці об'єкти ракетами.
Трамп заявив на пресконференції, що об'єкти були «знищені», заперечуючи попереднє і «недостовірне», за його словами, повідомлення американської розвідки про те, що атака, можливо, лише відкинула ядерну програму Ірану на кілька місяців назад.
«Вона зруйнована. Я сказав, що Іран не матиме ядерної зброї. Ну, ми її підірвали», - сказав Трамп.
«Я не бачу, щоб вони знову вплутувалися в ядерний бізнес. Я думаю, що з них досить», - додав він.
Трамп сказав, що незрозуміло, чи підпишуть США угоду з Іраном щодо його ядерної програми на зустрічі наступного тижня.
«Ми збираємося поговорити з ними наступного тижня, з Іраном. Ми можемо підписати угоду, я не знаю. Як на мене, я не думаю, що це так уже й необхідно», - сказав він.
До ударів США Трамп прагнув угоди, за якою Іран мав би повністю відмовитися від своєї програми збагачення урану в обмін на послаблення санкцій.
Іранський режим вклав десятки мільярдів доларів у свою ядерну програму, і її припинення було б ударом по Алі Хаменеї, багаторічному верховному лідеру країни.
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