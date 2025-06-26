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АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що змінив своє ставлення до НАТО на краще

 

Президент США Дональд Трамп за результатами зустрічей на саміті НАТО в Гаазі заявив, що у нього склалося більш позитивне враження про Альянс, ніж раніше.

Про це він сказав у середу під час підсумкової пресконференції в Гаазі, передає Укрінформ.

«Я приїхав сюди через те, що я мав так зробити. Але їду звідси трохи іншим, інакшим, я би сказав», - зазначив Трамп журналістам у відповідь на запитання про його ставлення про статтю 5 щодо колективної оборони.

Він пояснив, що на нього справило враження те, як лідери країн Альянсу єднаються, яку мають любов кожен до своєї країни.

«Я ніколи не бачив нічого подібного. Вони хочуть захистити свої країни і їм потрібні Сполучені Штати, а без Сполучених Штатів все буде не так», - зауважив Трамп.

Як повідомлялося, раніше Трамп виступав з різкою критикою на адресу інших членів Північноатлантичного альянсу та звинувачував союзників у тому, що вони «обдирають» Сполучені Штати. Перед прильотом до Нідерландів президент США також висловлювався проти підходу щодо колективної оборони НАТО, визначеного в статті 5 Північноатлантичного договору. Тоді він сказав, що згодом дасть своє визначення, як мають виглядати ці зобов'язання.
Ключові теги: США
 

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