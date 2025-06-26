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Путін не поїде на саміт до Бразилії через ордер МКС
23:01 25.06.2025 |
Про це російським пропагандистам у середу заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.
За словами Ушакова, лідер Росії братиме участь у заходах саміту БРІКС у Бразилії "за допомогою відеозв'язку".
"Це пов'язано з певними складнощами в контексті вимог МКС. Ви знаєте, саме в цьому контексті бразильський уряд не міг зайняти чітку позицію, яка дозволила б нашому президенту взяти участь у цьому засіданні", - додав він.
Ушаков уточнив, що в Бразилії Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергєй Лавров.
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, звинувативши його у воєнному злочині депортації сотень дітей з України.
Хоча Росія не визнає юрисдикції МКС, Путін мусить зважувати ризики, що його можуть заарештувати, якщо він поїде до країни, яка підписала Римський статус МКС.
У 2023 році ватажок Кремля відмовився від поїздки до Південної Африки для участі в саміті БРІКС.
Але минулого року його прийняли з червоною доріжкою в Монголії - хоча ця країна є членом МКС.
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