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АНАЛІТИКА

Путін не поїде на саміт до Бразилії через ордер МКС

 
Ватажок Кремля Владімір Путін не буде брати участі у саміті БРІКС у Бразилії в липні 2025 року через ордер на арешт Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це російським пропагандистам у середу заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

За словами Ушакова, лідер Росії братиме участь у заходах саміту БРІКС у Бразилії "за допомогою відеозв'язку".

"Це пов'язано з певними складнощами в контексті вимог МКС. Ви знаєте, саме в цьому контексті бразильський уряд не міг зайняти чітку позицію, яка дозволила б нашому президенту взяти участь у цьому засіданні", - додав він.

Ушаков уточнив, що в Бразилії Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергєй Лавров.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у 2023 році, звинувативши його у воєнному злочині депортації сотень дітей з України.

Хоча Росія не визнає юрисдикції МКС, Путін мусить зважувати ризики, що його можуть заарештувати, якщо він поїде до країни, яка підписала Римський статус МКС.

У 2023 році ватажок Кремля відмовився від поїздки до Південної Африки для участі в саміті БРІКС.

Але минулого року його прийняли з червоною доріжкою в Монголії - хоча ця країна є членом МКС.
 

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