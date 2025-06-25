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Рютте: союзники віддані підтримці України, шлях якої до членства в НАТО є незворотнім
17:38 25.06.2025 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтверджує, що шлях України до членства в альянсі є незворотнім, а союзники віддані подальшій допомозі Києву в його протистоянні російській агресії.
Про це він заявив у середу в Гаазі по завершенні саміту НАТО, який пройшов 24-25 червня.
"Звичайно, альянс твердо стоїть на боці нашого сусіднього партнера, України. Наш дорогий друг Володимир Зеленський тут, у Гаазі, з нами на сьогоднішньому саміті разом зі своєю командою. Наше гучне послання йому та українському народу полягає в тому, що Україна має нашу постійну підтримку, зокрема, понад 35 млрд євро, обіцяних на цей рік, і ще більше буде обіцяно", - сказав генсек НАТО.
За словами Рютте, мета союзників - "допомогти Україні продовжити боротьбу сьогодні, щоб вона могла насолоджуватися тривалим миром у майбутньому". "Ми підтримуємо Україну в її прагненні до миру та продовжуватимемо підтримувати Україну на її незворотному шляху до членства в НАТО", - запевнив він.
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