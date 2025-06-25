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АНАЛІТИКА

Іспанія виконає нові цілі НАТО, але вважає 2% ВВП на оборону достатніми – прем'єр

 

Іспанія виконає нові цілі щодо потенціалу, узгоджені членами НАТО на саміті в Гаазі в середу, 25 червня, але вважає свої поточні витрати на оборону в розмірі 2% валового внутрішнього продукту "достатніми".

Про це заявив після зустрічі прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, його цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Минулого тижня Санчес попросив відмовитися від вимоги НАТО збільшити витрати членів альянсу на оборону до 5% ВВП, на що генеральний секретар НАТО Марк Рютте публічно відповів відмовою.

Під час саміту НАТО всі країни-члени Альянсу погодилися витрачати на оборону до 5% ВВП, зокрема й Іспанія.

Водночас Санчес досі вважає витрати на оборону в розмірі 2% валового внутрішнього продукту "достатніми, реалістичними та сумісними з державою загального добробуту".

"На сьогоднішньому саміті НАТО виграв, а Іспанія виграла щось дуже важливе для нашого суспільства, а саме безпеку і соціальну державу", - заявив Санчес.

Він наголосив, що Мадрид дотримається своїх зобов'язань перед Альянсом, і подякував союзникам за прояв "поваги до суверенітету Іспанії".

"Сподіваюся, що на завтрашньому засіданні Європейської ради в Брюсселі ми будемо менше говорити про відсотки ВВП, а більше про спільне виробництво, спільні закупівлі та взаємосумісність", - додав він.

Раніше Іспанія публічно заявила, що протистоятиме планам НАТО щодо збільшення витрат на оборону до 5%, як вимагає Трамп.

Рютте публічно заперечив, що Іспанія матиме винятки у рішенні саміту НАТО щодо оборонних витрат.
Ключові теги: Іспанія
 

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