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ФБР розслідує витік у медіа звіту, який заперечує знищення ядерної програми Ірану
17:01 25.06.2025 |
Міністерство оборони США разом із Федеральним бюро розслідувань проводить розслідування щодо витоку в медіа розвідданих, які заперечують твердження Білого дому про повне знищення ядерної програми Ірану.
Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет.
Він заявив, що інформація викладена у звіті, - засекречена й призначена для внутрішнього користування. До того ж є попередньою оцінкою. За словами Гегсета, ураження в Ірані вважаються серйознішими, ніж вказано у звіті.
Глава Пентагону назвав операцію США в Ірані «бездоганною», а витік звіту в медіа пов'язав із політичним мотивом, щоб «змусити президента Трампа мати поганий вигляд».
Державний секретар США Марко Рубіо також заявив, що люди, які зливають документи, надають власну характеристику цих звітів: «Це гра, у яку вони грають. Вони читають документи, а тоді переказують, про що в них ідеться. Протизаконно. При цьому вони помилково оцінюють це для вас. Іран не став би сідати за стіл [переговорів], якби нічого не сталося. Це повне знищення, вони у поганому стані».
Сам Дональд Трамп заявив, що США очікують на дані від Ізраїлю та вважає, що йдеться про повне знищення відповідних об'єктів в Ірані.
«Коли ви подивитися на землю згори (не забувайте, весь вогонь під землею), коли ви подивитеся на фото до та після - все згори випалене до чорного. Я вважаю, що це було повне знищення. Я вважаю, що в них не було шансу нічого забрати звідти, бо ми швидко діяли», - сказав Трамп.
Що передувало?
Напередодні низка медіа - CNN, ABC News та New York Times - опублікували засекречені звіти Розвідувального управління Міністерства оборони США, у яких ідеться, що американські удари по ядерних об'єктах Ірану заблокували входи до двох із них, але не призвели до руйнування їхніх підземних будівель.
Видання зазначають, що це означає, що США не змогли повністю знищити ядерну програму Ірану, а лише призвели до її кількамісячної затримки.
У відповідь Трамп заявив, що журналісти намагаються «принизити одну з найуспішніших військових операцій в історії» та «зазнають жорсткої критики від громадськості».
До того Трамп уже критикував медіа, серед яких CNN, які, мовляв, неправдиво висвітлювали американські удари по Ірану, цитує Hill.
«І знаєте, фейкові новини, як-от CNN, зокрема, намагаються сказати: "Ну так, згоден, що знищено, але, можливо, не настільки"», - казав Трамп, а потім назвав журналістів CNN і MSDNC «покидьками».
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