В ЄС скептичні щодо відкриття переговорів з Україною про її членство – дипломати

В ЄС вважають малоймовірною згоду Угорщини на подальший прогрес України в напрямку членства. Про це Радіо Свобода розповіли кілька дипломатів, знайомих із підготовкою саміту лідерів країн-членів Євросоюзу, запланованого на 26-27 червня.

Наступним етапом на цьому шляху мало стати відкриття переговорних розділів. Для цього потрібна згода всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

Однак напередодні саміту ЄС, де потенційно могло бути схвалене це рішення, дипломати, не уповноважені давати офіційні коментарі ЗМІ, не вірять у можливість «прориву» в останній момент. Кажуть, не бачать ознак, що Віктор Орбан може схвалити це рішення.

Співрозмовники Радіо Свобода розповіли, що на саміті сподіваються почути від прем'єра Угорщини про результати референдуму щодо членства України в Євросоюзі, який Орбан організував у своїй країні. Та, незалежно від почутого, оптимізму не випромінюють. Кажуть, складно навіть припустити, коли ситуація зміниться.

Посадовці ЄС, не вповноважені коментувати ситуацію, повідомили Радіо Свобода, що на технічному рівні робота триває, і наголосили на важливості позитивного сигналу для України.

Під ним мають на увазі виконання Україною умов, необхідних для вступу до ЄС, позитивну оцінку прогресу Єврокомісією й подальшу взаємодію, щоб у «відповідний політичний момент» фактичний прогрес став можливим.

26-27 червня відбудеться черговий саміт Європейської Ради, на який запрошено Володимира Зеленського. Це остання масштабна політична подія за польського головування в Раді ЄС, що завершується 30 червня.

Метою Польщі, зокрема, був початок офіційних переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою протягом перших шести місяців 2025 року. Втім, через угорське вето вона не видається нині досяжною. Принаймні - для України.

Напередодні верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас відповіла на питання про відкриття переговорних кластерів. Вона висловила думку, що ЄС має дати «українцям надію на цьому напрямку. Ми дійсно наполягаємо на позитивних сигналах із саміту ЄС, якщо нічого не просунеться по НАТО».