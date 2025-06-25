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АНАЛІТИКА

Саміт НАТО-2026 прийматиме Туреччина

 

Саміт Північноатлантичного альянсу 2026 року вирішили провести у Туреччині, а наступний - в Албанії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у підсумковому документі саміту НАТО у Гаазі.

"Ми висловлюємо вдячність Королівству Нідерланди за велику гостинність. Ми з нетерпінням чекаємо на нашу наступну зустріч у Туреччині в 2026 році, а після того - на зустріч в Албанії", - йдеться в останньому пункті рішення.

Цікаво, що Туреччина та Албанія є єдиними мусульманськими державами НАТО. Наразі невідомо, чи є це певним сигналом (у тому числі з боку США), чи ні.
 

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