Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Країни НАТО зобов'язалися щорічно інвестувати 5% ВВП в «оборонку»

Країни НАТО зобов&apos;язалися щорічно інвестувати 5% ВВП в «оборонку»

 

Глави держав Північноатлантичного альянсу видали декларацію, за якою зобов'язуються щорічно інвестувати 5% ВВП своєї країни на основні оборонні потреби, а також на витрати, пов'язані з обороною та безпекою.

Про це йдеться в тексті декларації.

Поріг у 5% ВВП встановили до 2035 року, «щоб забезпечити виконання індивідуальних і колективних зобов'язань відповідно до статті 3 Вашингтонського договору».

«Наші інвестиції забезпечать нам сили, можливості, ресурси, інфраструктуру, бойову готовність і стійкість, необхідні для стримування та оборони відповідно до наших трьох основних завдань: стримування та оборона, запобігання кризам та їхнє врегулювання, а також безпека на основі співпраці», - йдеться в тексті декларації.

Країни погодилися, що це зобов'язання щодо 5% включатиме дві основні категорії інвестицій в оборону:

* щорічно виділяти щонайменше 3,5% ВВП на забезпечення основних оборонних потреб та на досягнення Цільових показників НАТО;

* щорічно виділяти до 1,5% ВВП, серед іншого, на захист критичної інфраструктури, захист мереж, забезпечення цивільної готовності та стійкості, розкриття інновацій і зміцнення оборонно-промислової бази.

Траєкторія та баланс витрат за цим планом будуть переглянуті 2029 року з урахуванням стратегічного середовища та оновлених Цільових показників.

Серед іншого, у декларації зазначено, що члени НАТО підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні й із цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку витрат на оборону.

Країни НАТО підтвердили «непохитну відданість колективній обороні, закріпленій у статті 5 Вашингтонського договору», що напад на одного є нападом на всіх. Та зазначили про об'єднання перед «обличчям серйозних загроз і викликів безпеці, зокрема довгострокової загрози євроатлантичній безпеці з боку росії та постійної загрози тероризму».

Нагадаємо, нині цільовий показник у НАТО становить 2% ВВП країни-члена. Низці держав важко підтримувати більший відсоток. Але президент США Дональд Трамп неодноразово закликав країни НАТО збільшити видатки на оборону до 5%.

Досі найвищим показником у НАТО були 4,7% ВВП, які виділяє Польща. Раніше Трамп казав, що США «так довго підтримували НАТО» і, на його думку, «покривали майже 100% витрат», що можуть не дотримуватися показника у 5% ВВП.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6620
  0,1304
 0,31
EUR
 1
 48,3238
  0,1846
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3952  0,10 0,24 41,9796  0,11 0,26
EUR 48,1111  0,06 0,13 48,8533  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6700  0,13 0,32 41,6800  0,14 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес