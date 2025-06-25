Країни НАТО зобов'язалися щорічно інвестувати 5% ВВП в «оборонку»

Глави держав Північноатлантичного альянсу видали декларацію, за якою зобов'язуються щорічно інвестувати 5% ВВП своєї країни на основні оборонні потреби, а також на витрати, пов'язані з обороною та безпекою.

Про це йдеться в тексті декларації.

Поріг у 5% ВВП встановили до 2035 року, «щоб забезпечити виконання індивідуальних і колективних зобов'язань відповідно до статті 3 Вашингтонського договору».

«Наші інвестиції забезпечать нам сили, можливості, ресурси, інфраструктуру, бойову готовність і стійкість, необхідні для стримування та оборони відповідно до наших трьох основних завдань: стримування та оборона, запобігання кризам та їхнє врегулювання, а також безпека на основі співпраці», - йдеться в тексті декларації.

Країни погодилися, що це зобов'язання щодо 5% включатиме дві основні категорії інвестицій в оборону:

* щорічно виділяти щонайменше 3,5% ВВП на забезпечення основних оборонних потреб та на досягнення Цільових показників НАТО;

* щорічно виділяти до 1,5% ВВП, серед іншого, на захист критичної інфраструктури, захист мереж, забезпечення цивільної готовності та стійкості, розкриття інновацій і зміцнення оборонно-промислової бази.

Траєкторія та баланс витрат за цим планом будуть переглянуті 2029 року з урахуванням стратегічного середовища та оновлених Цільових показників.

Серед іншого, у декларації зазначено, що члени НАТО підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні й із цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку витрат на оборону.

Країни НАТО підтвердили «непохитну відданість колективній обороні, закріпленій у статті 5 Вашингтонського договору», що напад на одного є нападом на всіх. Та зазначили про об'єднання перед «обличчям серйозних загроз і викликів безпеці, зокрема довгострокової загрози євроатлантичній безпеці з боку росії та постійної загрози тероризму».

Нагадаємо, нині цільовий показник у НАТО становить 2% ВВП країни-члена. Низці держав важко підтримувати більший відсоток. Але президент США Дональд Трамп неодноразово закликав країни НАТО збільшити видатки на оборону до 5%.

Досі найвищим показником у НАТО були 4,7% ВВП, які виділяє Польща. Раніше Трамп казав, що США «так довго підтримували НАТО» і, на його думку, «покривали майже 100% витрат», що можуть не дотримуватися показника у 5% ВВП.