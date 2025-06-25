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АНАЛІТИКА

Швейцарія почне переговори з ЄС про партнерство у сфері оборонних закупівель

 

Швейцарія розпочне попередні переговори з Європейським Союзом про укладення партнерства з метою участі в проєктах з закупівлі озброєння.

Про це в середу, 25 червня, заявив уряд країни, передає агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Уряд країни заявив, що такі партнерства є необхідною умовою для участі країн, що не входять до ЄС, у проєктах співпраці Євросоюзу.

"Швейцарія зацікавлена в більш тісній співпраці з ЄС, особливо в галузі озброєнь", - заявив уряд країни та зазначив, що переговори повинні бути розпочаті якомога швидше.

У Швейцарії наголосили: цей крок не суперечить нейтралітету і сприятиме зміцненню оборонного потенціалу країни.

Як зазначається, таке партнерство дозволить Швейцарії домогтися кращих умов для участі її промисловості в проєктах ЄС з оборонних закупівель.

"Наразі ЄС уклав такі партнерські угоди з низкою країн, і подальші партнерства знаходяться на стадії підготовки", - додали в уряді країни.

Як пише агентство, компанії з країн, які підписали такий пакт з ЄС, мають право подати заявку на отримання коштів з фонду озброєнь ЄС розміром у 150 млрд євро, якщо вони відповідають додатковим умовам.

Ще наприкінці травня новообраний очільник Федерального департаменту з питань оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії Мартін Пфістер наголосив, що Швейцарія повинна взяти свою безпеку у свої руки і використовувати всі доступні засоби, зокрема міжнародне співробітництво.

Під час літньої сесії Рада кантонів, верхня палата швейцарського парламенту, схвалила законопроєкт про послаблення обмежень на експорт військового обладнання. Наступним кроком буде рішення нижньої палати.

А 20 червня федеральна рада Швейцарії представила заходи для підтримки швейцарської оборонної промисловості, позиції якої були послаблені зокрема повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Ключові теги: Швеція, ЄС
 

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