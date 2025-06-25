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Молдовський банкір-утікач Шор створив токен для обходу санкцій РФ: обробив $9,3 млрд – FT
12:16 25.06.2025 |
Криптовалютний токен, запущений молдовським олігархом-утікачем для обходу західних санкцій проти Росії, вже провів щонайменше $9,3 млрд на спеціальну криптобіржу за чотири місяці після запуску. Про це пише Financial Times.
Йдеться про стейблкоїн A7A5, прив'язаний до російського рубля, що був запущений у лютому в Киргизстані. Токен призначений для полегшення масштабних транскордонних платежів до та з Росії, попри західні обмеження.
Токен підтримується депозитами у російському Промсвязьбанку, що обслуговує оборонну галузь і перебуває під санкціями США, ЄС і Великої Британії.
Компанію A7, що розробила стейблкоїн, контролює молдовський банкір-утікач Ілан Шор.
У 2019 році він утік з Молдови до Ізраїлю, щоб уникнути покарання за шахрайство на суму $1 млрд.
Минулого року Шор заявив, що отримав російський паспорт, і, за даними молдовської поліції, перебуває в Росії з початку 2024 року.
Він також включений у санкційні списки США та Європейського Союзу за дестабілізацію політичного ландшафту Молдови. У 2022 році Шор потрапив під санкції Великої Британії за ймовірну причетність до підкупу іноземних державних службовців.
A7 вже потрапила під британські санкції, а новий звіт британського Центру інформаційної стійкості (CIR) пов'язує діяльність компанії з політичними впливовими кампаніями Кремля за кордоном.
Основна торгівля токеном відбувається на біржі Grinex, створеній одночасно з A7A5 у Киргизстані. За даними FT, обсяг транзакцій через гаманці цієї платформи склав $9,3 млрд.
Водночас значна частина переказів відбувається лише у робочі дні й здебільшого - у московський робочий час.
Російські користувачі купують A7A5 на блокчейнах Tron або Ethereum, далі обмінюють його на USDT (доларову стабільну криптовалюту), а потім можуть вивести ці кошти у будь-якій країні.
Журналісти FT встановили, що Grinex, імовірно, стала наступницею російської криптобіржі Garantex, яку в березні заблокували США. Тоді американська компанія Tether заморозила $23 млн.
За даними швейцарської компанії Global Ledger, частина грошей з Garantex була швидко переведена в A7A5, а потім - на Grinex.
Водночас Grinex у відповідь заявила, що є незалежною платформою, що не має стосунку до Garantex і працює виключно з "чистими клієнтами з прозорою історією".
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