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Bloomberg: ЄС планує запровадити контрзаходи, навіть якщо США залишать базове мито
12:11 25.06.2025 |
Європейський Союз планує запровадити дзеркальні мита на американські товари, зокрема на літаки Boeing, якщо президент США Дональд Трамп збереже навіть базові тарифи у 10% на європейський експорт. Про це пише Bloomberg.
"Нам потрібно буде вжити заходів у відповідь і відновити баланс у деяких ключових секторах, якщо США наполягатимуть на односторонній угоді", - зазначив єврокомісар з питань промисловості Стефан Сежурне.
Зокрема, він заявив, що навіть якщо буде йтися про збереження 10%-го мита після завершення торговельних переговорів - це спричинить заходи у відповідь з боку блоку.
"Якщо ми не відновимо баланс, ми залишимо деякі провідні сектори незахищеними, тому є економічний інтерес діяти таким чином", - наголосив Сежурне.
За даними Єврокомісії, зараз американські тарифи охоплюють близько 70% європейського експорту на суму приблизно 380 млрд євро.
Якщо сторони не досягнуть домовленості, з 9 липня майже всі європейські товари можуть обкладатися 50%-м митом у США.
За інформацією джерела агентства, переговори між ЄС і США набирають обертів, і Єврокомісія робить все можливе, щоб досягти рішення, яке буде вигідним для обох сторін.
ЄС вже підготував митні заходи на 21 млрд євро у відповідь на попередні мита США на алюміній та сталь.
У списку - продукція з політично чутливих штатів, зокрема соя, м'ясо птиці, мотоцикли та аграрна продукція.
Окремо готується ще один список товарів на суму 95 млрд євро, який охоплює ширший спектр продукції, зокрема автомобілі.
Гендиректор німецького металургійного гіганта Salzgitter, другого за величиною виробника сталі в країні, Гуннар Греблер заявив, що нова тарифна політика США завдає серйозного удару по європейській промисловості.
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