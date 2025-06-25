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АНАЛІТИКА

У Німеччині електроенергія для авто часто обходиться дорожче за бензин

 

Вартість заряджання електромобіля у Німеччині часто перевищує витрати на бензин, що ставить під загрозу екологічний транспортний перехід.

За даними німецького постачальника «зеленої» енергії Lichtblick, середня вартість зарядки електрокара на 100 км пробігу становить 10,45 євро на звичайних станціях і 12,06 євро на швидкісних. Для порівняння, шість літрів бензину (орієнтовна витрата на ту ж відстань) коштують близько 10 євро, передає DW.

«Ми вже багато років із занепокоєнням спостерігаємо за зростанням цін на зарядних станціях. Зараз вони перевищили вартість бензину - це серйозний удар по переходу до екологічного транспорту», - зазначив представник Lichtblick.

Основною причиною високих тарифів у компанії називають нестачу конкуренції. Більшість зарядних станцій належать місцевим енергетичним компаніям, пов'язаним із мережевими операторами. Водночас сторонні користувачі часто постають перед додатковими націнками.

Парадоксально, втім, у Німеччині наявна навіть надлишкова зарядна інфраструктура: понад 154 тис. зарядних точок із загальною потужністю 5,5 гігавата. Проте, за статистикою, кожна звичайна станція обслуговує в середньому лише 0,8 авто на день.

Раніше компанія McKinsey Mobility Consumer Pulse провела міжнародне дослідження серед 37 тис. водіїв, дослідивши питання електромобілів. В Америці й Австралії майже половина опитаних шкодують про покупку.

Понад 46% американських власників електромобілів заявили, що вони "дуже" схильні до купівлі автомобіля на бензині під час наступної покупки транспортного засобу.

Однак лише в Австралії більше водіїв переходять на бензин. Понад 49% австралійських власників електромобілів заявили, що повернуться до двигунів внутрішнього згоряння.

Загалом меншість респондентів сказала, що вони, ймовірно, повернуться до традиційних авто. Лише 29% водіїв електромобілів, опитаних по всьому світу, сказали, що перейдуть назад на бензин.

В Японії, наприклад, лише 13% власників електромобілів сказали, що пересядуть на традиційні авто. В Європі цей показник коливається в межах 15-25%.

У всьому світі водії мали три основні скарги щодо своїх електрифікованих транспортних засобів.

Понад 30% респондентів заявили, що зарядної інфраструктури недостатньо, загальна вартість автомобіля - занадто висока, а їздити на електромобілях на великі відстані - занадто складно.
За матеріалами: EnKorr
 

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