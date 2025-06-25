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АНАЛІТИКА

Британія розширить свій ядерний потенціал стримування винищувачами США

 

Британія закупить 12 нових стелс-винищувачів F-35A та приєднається до місії НАТО з використання літаків подвійного призначення для транспортування ядерної зброї.

Про це повідомив глава британського уряду Кір Стармер у середу, пише "Європейська правда".

За його словами, Британія має намір придбати щонайменше 12 літаків подвійного призначення, які можуть нести як ядерну, так і звичайну зброю.

"Мій уряд інвестує в національну безпеку, закуповуючи 12 нових винищувачів F-35A, підтримуючи тисячі висококваліфікованих робочих місць і можливості для працівників. Безпека всередині країни, сила за її межами", - написав Стармер у соцмережі Х.

Напередодні британський уряд уточнив у своїй заяві, що це рішення підтримає 20 тисяч робочих місць у рамках програми F-35 у Британії, оскільки 15% глобального ланцюга постачання для цих винищувачів базується саме у Британії.

Нові швидкісні винищувачі будуть базуватись на авіабазі Королівських ВПС "Мархем".

Загалом уряд планує закупити 138 F-35 протягом реалізації всієї програми. Закупівля 12 літаків F-35A замість 12F-35B в межах наступного етапу програми дозволить заощадити до 25% на кожному літаку для платників податків.

Ця закупівля є найбільшим посиленням ядерної позиції Великої Британії за останнє покоління. За словами Даунінг-стріт, придбання винищувачів Lockheed Martin дозволить британським ВПС носити ядерну зброю вперше з часів закінчення холодної війни.

Винищувачі F-35A здатні нести американську тактичну ядерну зброю B61. Британії, ймовірно, знадобиться постачання цієї зброї Сполученими Штатами, повідомило агентство Reuters.

Британія, за словами уряду, розгорне винищувачі в межах ядерної місії НАТО щодо літаків подвійного призначення (Dual Capable Aircraft), посилюючи ядерне стримування Альянсу. Місія DCA є ключовим елементом ядерної стратегії НАТО, яка допомагає забезпечити безпеку людей по всій території Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що "це ще один вагомий внесок Великої Британії в НАТО".

Зараз британська ядерна зброя для стримування базується виключно на системі підводних човнів "Трайдент", яка минулого року дала збій під час випробувань.

Востаннє Британія мала незалежний ядерний потенціал повітряного базування в 1998 році, коли з озброєння була знята бомба вільного падіння WE-177.

В останньому стратегічному оборонному огляді британського уряду йшлося про те, що Росія становить безпосередню та нагальну загрозу для країни.
 

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