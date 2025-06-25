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АНАЛІТИКА

Рубіо: Трамп «знатиме правильний час і місце» для санкцій проти Росії

 

Адміністрація президента Трампа і особисто президент США продовжують вважати, що ще не час карати Росію новими санкціями.

Це в інтерв'ю Politico дав зрозуміти держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє "Європейська правда".

Президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери сподіваються переконати Трампа в середу, під час саміту НАТО в Гаазі, ввести нові санкції проти Росії, оскільки Владімір Путін неодноразово відхиляв американські пропозиції про припинення вогню.

"Якщо ми зробимо те, чого всі тут від нас хочуть, а саме втрутимося і розгромимо їх новими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість вести з ними переговори про припинення вогню, і хто тоді буде з ними розмовляти?" - сказав Рубіо.

Він додав, що Трамп "знатиме правильний час і місце" для нових економічних заходів. За словами Рубіо, президентська адміністрація працює з Конгресом, щоб забезпечити Трампу відповідну гнучкість.

Але коли США вирішать ввести санкції, додав він, це означатиме, що вікно для переговорів з Росією, ймовірно, закриється. "Якщо він це зробить, це буде майже визнанням того, що найближчим часом переговори не відбудуться", - сказав Рубіо.

"Ми будемо продовжувати взаємодію. У тому сенсі, що якщо у нас з'явиться можливість щось змінити і змусити їх сісти за стіл переговорів, ми нею скористаємося", - додав держсекретар США.

Оскільки переговори з Росією зайшли в глухий кут, Рубіо заявив, що Москва вважає, що може досягти своїх територіальних цілей на полі бою - з чим Вашингтон не згоден.

"Наше відчуття таке, що росіяни будуть намагатися досягти на полі бою того, чого вони вимагали за столом переговорів, а саме збереження адміністративних кордонів певних територій тощо. Ми вважаємо, що їм буде набагато складніше досягти цього, ніж вони думають", - додав Рубіо.

Напередодні Рубіо підтвердив на Раді Україна-НАТО позицію адміністрації Трампа, що російсько-українська війна не може бути врегульована військовим шляхом.

Натомість глава МЗС України Андрій Сибіга говорив, що Москва розуміє лише мову сили - тому зараз потрібні нові руйнівні санкції та нові інвестиції в оборону України.
Ключові теги: США, Росія
 

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