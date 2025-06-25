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ЄС послаблює газові правила – аби не допустити зростання цін перед зимою
11:46 25.06.2025 |
Країни-члени Європейського Союзу досягли домовленості з Європарламентом щодо пом'якшення правил заповнення газових сховищ на тлі побоювань, що попередні вимоги сприяли зростанню цін на енергоносії.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Правила щодо газових запасів були запроваджені у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Москва різко скоротила постачання газу до Європи. Це спричинило стрімке зростання цін на газ, і ЄС вирішив зобов'язати країни створити зимовий запас палива.
Однак у квітні уряди країн ЄС підтримали ідею послаблення цих правил. Вони висловили занепокоєння, що жорстка вимога досягти 90% заповненості газових сховищ до 1 листопада штучно підвищує ціни, оскільки ринок отримує сигнал, що європейським покупцям потрібно терміново купувати великі обсяги газу.
Нове рішення дозволяє досягати цього 90% рівня заповнення у будь-який момент між 1 жовтня та 1 грудня, з урахуванням того, коли країни починають використовувати газ зі сховищ. Після досягнення цілі немає потреби підтримувати цей рівень до 1 грудня.
Також країни-члени зможуть відхилятися від цільового показника на 10 відсоткових пунктів у разі складної ринкової ситуації, наприклад, якщо є ознаки спекуляцій, що заважають економічно ефективному накопиченню газу.
"Європейському Союзу потрібне стабільне енергопостачання за доступними цінами. Газові сховища відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки постачань і стабільності ринку. Вони також захищають нас від перетворення енергоресурсів на зброю з боку Росії", - заявив комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен.
"В умовах нинішньої геополітичної ситуації ця угода демонструє рішучість ЄС захищати своїх громадян і бізнес від перебоїв у постачанні та стрибків цін", - додав він.
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