Трамп дозволив Китаю купляти підсанкційну нафту Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай може продовжити закуповувати іранську нафту після оголошення перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Китай тепер може й надалі купувати нафту в Ірану. Сподіваюся, що вони купуватимуть також багато й у США", - написав Трамп у соцмережі Truth Social через кілька днів після того, як він віддав наказ про бомбардування трьох іранських ядерних об'єктів.

Як пояснив високопосадовець Білого дому в коментарі Reuters, Трамп звернув увагу на те, що Іран досі не намагався перекрити Ормузьку протоку, через яку проходить велика частина світових поставок нафти. Закриття протоки завдало б удару по Китаю - головному покупцю іранської нафти.

"Президент і надалі закликає Китай та інші країни купувати нашу високотехнологічну нафту замість іранської, придбання якої порушує санкції США", - наголосив чиновник.

Після оголошення перемир'я слова Трампа стали ще одним чинником тиску на нафтові ціни - у вівторок вони впали майже на 6%.

Хоча така риторика могла б свідчити про зміну політики США, Білий дім поки що не послаблює санкцій. У лютому Трамп пообіцяв відновити політику "максимального тиску" на Іран, щоб звести його експорт нафти до нуля через ядерну програму і підтримку збройних угруповань на Близькому Сході.

Раніше адміністрація Трампа запровадила санкції проти кількох незалежних китайських НПЗ і портових операторів, які купували нафту в Ірану.

"Зелене світло Трампа для Китаю на продовження закупівель іранської нафти виглядає як повернення до м'якої політики щодо дотримання санкцій", - прокоментував колишній офіцер ЦРУ, а нині глава енергетичної консалтингової компанії Rapidan Energy Group Скотт Моделл.

Він додав, що Трамп, ймовірно, не скасовуватиме санкції перед наступними раундами ядерних переговорів між США та Іраном. Санкції дають Вашингтону важелі впливу на Тегеран, який вимагає їх повного скасування в рамках будь-якої нової угоди.