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Уряд Британії готується до нападу на країну, - The Guardian
09:39 25.06.2025 |
В оновленій стратегії національної безпеки уряд Великої Британії закликали готуватися до можливості нападу на територію країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У документі викладено спектр загроз, з якими, за словами британських міністрів, зараз стикається країна.
Уточнюється, що нарощування військової потужності Росії і почастішання нападів Ірану за кордоном означають, що країна незабаром може бути втягнутою у війну.
"Деякі противники закладають основу для майбутніх конфліктів, займаючи позиції, що дають їм змогу швидко діяти, щоб викликати серйозні збої в наших енергетичних і/або ланцюжках поставок, з метою утримати нас від протистояння їхній агресії. Уперше за багато років ми повинні активно готуватися до можливості прямої загрози для території Великої Британії, потенційно з військовим сценарієм", - йдеться в документі.
У передмові до цього огляду прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нагадав, що світ дуже сильно змінився.
"Російська агресія загрожує нашому континенту. Стратегічне суперництво посилюється. Екстремістські ідеології на підйомі. Технології трансформують природу як війни, так і внутрішньої безпеки. На британській землі ведеться ворожа для держави діяльність", - зазначив він.
В огляді детально розглядаються загрози, з якими стикається Британія як усередині країни, так і за кордоном. Головною з них вказано Росію, з огляду на її кібератаки і спроби саботажу.
Також виокремлюється Іран, з огляду на союз Тегерана і Москви, а також посилення атак на дисидентів за кордоном.
Нагадаємо, раніше Велика Британія виявила російські шпигунські датчики в морських водах поблизу своїх узбереж. Передбачалося, що вони використовувалися для збору розвідданих про британські атомні підводні човни, які можуть нести ядерні ракети.
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