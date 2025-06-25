Мером Нью-Йорка вперше може стати мусульманин - результати праймеріз Демпартії стали несподіванкою

На праймеріз Демократичної партії до виборів мера Нью-Йорку, які відбудуться в листопаді, несподівану перемогу здобув маловідомий депутат законодавчого органу штату Зоран Мамдані, який випередив колишнього губернатора Ендрю Куомо.

Як передає Укрінформ з посилання на New York Times, Куомо визнав поразку, однак не виключив участі в загальних виборах восени як незалежний кандидат.

33-річний демократ-соціаліст Мамдані проводив кампанію з відверто лівацькими (прогресивними) гаслами: безкоштовний громадський транспорт, замороження орендної плати для певних типів квартир, підвищення податків для найбагатших жителів міста. Він також відкрито виступав за справедливість для маргіналізованих спільнот - мігрантів, расових меншин, мусульманських громад, малозабезпечених тощо.

Упродовж кампанії він регулярно відвідував мечеті й неодноразово виступав з емоційними промовами.

Результати голосування стали найбільшим сюрпризом у новітній історії міста, зазначають аналітики. Якщо Мамдані здобуде перемогу на загальних виборах мера Нью-Йорка, то стане першим мусульманином на цій посаді.

Нинішній мер Ерік Адамс, який обирався від Демпартії, а нині балотується як незалежний кандидат, не брав участі в праймеріз. Республіканці - уже не вперше - виставили кандидатом без внутрішньопартійного голосування радіоведучого Кертіса Сліву.

Традиційно переможець демократичних праймеріз має всі шанси стати мером Нью-Йорка.

Вибори в місті відбудуться 4 листопада 2025 року.