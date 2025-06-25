The Telegraph: ЄC будує нову «залізну завісу» на кордонах з Білоруссю та РФ за допомогою мільйонів протипіхотних мін

Через загрози з боку Росії п'ять сусідів Росії посилюють свою оборону, використовуючи засоби, які світ намагався заборонити назавжди. Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Зокрема, уряд Литви має намір розпочати виробництво мін через 22 роки після підписання Оттавської конвенції, яку колись підтримали всі країни ЄС.

Міністерка оборони Давіле Шакалене в коментарі для The Telegraph зазначила, що «незаконна війна Росії проти України, систематичні порушення нею міжнародного права та військові провокації на кордонах Росії та Білорусі становлять екзистенційну загрозу». Вона наголосила, що Росія ніколи не пов'язувала себе зобов'язаннями за Оттавською конвенцією. Поки європейські країни знищували свої запаси мін, Росія виробляла їх більше, ніж будь-хто інший у світі.

«Росія не є учасницею конвенції та продовжує агресивно використовувати та накопичувати протипіхотні міни, що ставить нас у стратегічно невигідне становище», - сказала міністерка. - За цих обставин нашим збройним силам потрібна гнучкість і свобода, щоб використовувати всі доступні засоби для захисту нашого населення та східного флангу НАТО».

Шакалене вважає, що Путін може напасти на країни альянсу вже через два-три роки.

«Як НАТО, так і наша військова розвідка неодноразово з минулого року попереджали, що Росія може бути готова вторгнутися на територію НАТО протягом трьох-п'яти років, приблизно у 2028 - 2030 роках. І цей період може бути скорочений. Якщо переговори щодо України завершаться погано, і Росія скористається припиненням вогню для відновлення сил та зміцнення свого військово-промислового потенціалу, можливо, шляхом скасування санкцій, ця загроза може з'явитися через два-три роки», - вважає керівниця литовського військового відомства.

Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща оголосили про свій намір вийти з Оттавської конвенції 1997 року, яка забороняє протипіхотні міни. Очікується, що наприкінці червня всі п'ять держав офіційно повідомлять ООН про свій вихід із конвенції, що дозволить їм виробляти, накопичувати та використовувати такі боєприпаси з кінця року. Їхні кордони з Білоруссю та Росією мають загальну протяжність 3460 кілометрів.

Військові вже розробляють плани щодо того, які ділянки лісів та озер будуть заміновані, якщо президент РФ Володимир Путін зосередить свої війська проти альянсу.