У Трампа вирішили повернути частину звільнених співробітників Ради нацбезпеки, - Bloomberg

Білий дім наймає додаткових співробітників до Ради національної безпеки, переглянувши рішення про значне скорочення чисельності штату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел, повернення частини співробітників проводиться за вказівкою держсекретаря США Марко Рубіо. Більшу частину ради було розпущено після відставки колишнього радника президента США з національної безпеки Майка Волтца.

У виданні зазначили, що Дональд Трамп тоді прагнув мінімізувати роль РНБ в ухваленні зовнішньополітичних рішень.

Джерела стверджують, що деяким співробітникам, яких було звільнено, запропонували повернутися на їхні робочі місця.

"Цей крок свідчить про те, що адміністрація шукає додаткову допомогу для розв'язання зовнішньополітичних проблем, включно з напруженими відносинами з Китаєм, триваючим конфліктом Ізраїлю в Газі, наслідками атак США та Ізраїлю на Іран і війною в Україні", - ідеться в повідомленні.

Що передувало

Коли президент США Дональд Трамп вступив на посаду, у Раді національної безпеки працювало 300 співробітників. У січні 2025 року їхню кількість було скорочено приблизно до 150.

У травні стало відомо, що Рубіо, обіймаючи додаткову посаду радника з національної безпеки, значно скоротить розмір РНБ і внесе кардинальні зміни в її роботу.

У підсумку, в рамках реорганізації було відправлено в адміністративну відпустку понад сто співробітників.

Примітно, що адміністрація Трампа також фактично припинила роботу міжвідомчої групи, яка повинна була сформувати стратегію посиленого тиску на Росію. За даними Reuters, це сталося через сумніви в доцільності конфронтаційного курсу щодо Москви.