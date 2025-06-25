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Палата представників відхилила спробу імпічменту Трампа через удари по Ірану
08:58 25.06.2025 |
Двопартійна більшість Палати представників американського Конгресу відхилила резолюцію про імпічмент президента США Дональда Трампа через його рішення завдати ударів по Ірану.
Голосування відбулося в вівторок, передає Укрінформ із посиланням на WP.
«Близько 128 демократів приєдналися до 216 республіканців, щоби відхилити резолюцію про імпічмент, яку вніс конгресмен від демократів Ел Грін у вівторок, тоді як 78 демократів - багато з яких представляють Прогресивну фракцію - приєдналися до ініціативи Гріна»,- зазначається в повідомленні.
Таким чином, керівництво демократів у нижній палаті намагалося «придушити» заклики до імпічменту президента з боку розлючених законодавців, які ставлять під сумнів конституційність дій Трампа. Причому, більшість демократів продемонстрували, що вважають заклики до імпічменту з цього питання «відволіканням від зусиль, спрямованих на зрив республіканської законодавчої платформи».
Впливова конгресвумен від Демократичної партії Ненсі Пелосі, яка була спікером Палати представників, коли Трампу двічі оголошували імпічмент, заявила в вівторок, що до імпічменту слід ставитися серйозно. За її словами, для того, щоби ця ініціатива була успішною, необхідно подолати «великий поріг».
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