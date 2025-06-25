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АНАЛІТИКА

Палата представників відхилила спробу імпічменту Трампа через удари по Ірану

 

Двопартійна більшість Палати представників американського Конгресу відхилила резолюцію про імпічмент президента США Дональда Трампа через його рішення завдати ударів по Ірану.

Голосування відбулося в вівторок, передає Укрінформ із посиланням на WP.

«Близько 128 демократів приєдналися до 216 республіканців, щоби відхилити резолюцію про імпічмент, яку вніс конгресмен від демократів Ел Грін у вівторок, тоді як 78 демократів - багато з яких представляють Прогресивну фракцію - приєдналися до ініціативи Гріна»,- зазначається в повідомленні.

Таким чином, керівництво демократів у нижній палаті намагалося «придушити» заклики до імпічменту президента з боку розлючених законодавців, які ставлять під сумнів конституційність дій Трампа. Причому, більшість демократів продемонстрували, що вважають заклики до імпічменту з цього питання «відволіканням від зусиль, спрямованих на зрив республіканської законодавчої платформи».

Впливова конгресвумен від Демократичної партії Ненсі Пелосі, яка була спікером Палати представників, коли Трампу двічі оголошували імпічмент, заявила в вівторок, що до імпічменту слід ставитися серйозно. За її словами, для того, щоби ця ініціатива була успішною, необхідно подолати «великий поріг».
Ключові теги: США
 

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